< sekcia Ekonomika
SLOVENSKÍ ŠTUDENTI V ČESKU: Riešia bývanie, internáty nedostanú všetci
V Brne, ktoré je dlhodobo najsilnejšou slovenskou študentskou destináciou v Česku, stojí priemerný mesačný nájom 1- až 2-izbového bytu 16.309 CZK (669 eur).
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 8. júla (TASR) - Tisíce slovenských študentov odchádzajúcich každoročne na vysoké školy do Česka hľadajú bývanie. Najmä v Brne, Prahe, Olomouci a Ostrave, kde ich študuje najviac. Internáty sú pre študentov najlacnejšou možnosťou bývania, no nie vždy sú dostupné. Podľa webu Bezrealitky.sk veľké univerzity majú obmedzenú kapacitu ubytovania a časť študentov sa na internáty nedostane alebo dostane miesto v lokalite, ktorá im nevyhovuje.
V Prahe sa podľa dostupných cenníkov môžu ceny na internátoch pohybovať od 3400 do 8500 CZK mesačne (zhruba 140 až 350 eur), až po výrazne vyššie sumy pri samostatných alebo lepšie vybavených izbách. V Brne sú internáty spravidla lacnejšie ako komerčný nájom, no aj tam závisí cena od konkrétneho internátu a typu izby.
Alternatívou je nájomný byt alebo spolubývanie, ktoré dáva študentovi väčšiu slobodu. „Pri štúdiu v Česku riešia mnohí slovenskí študenti bývanie prvýkrát mimo domu a navyše v inom štáte. Naraz musia zvládnuť výber lokality, komunikáciu s majiteľom, kontrolu zmluvy, platby v českých korunách aj bezpečnostné riziká pri inzerátoch. Najdôležitejšie pravidlo je jednoduché - neposielať peniaze dopredu bez overenia bytu, majiteľa a zmluvných podmienok,“ upozornil Miroslav Kadleček z Bezrealitky.sk.
Podľa aktuálnych dát za druhý štvrťrok 2026 je Praha z porovnávaných univerzitných miest najdrahšia. Priemerný mesačný nájom 1- až 2-izbového bytu tam dosahuje 20.381 CZK (836 eur), spolu so službami a energiami 24.416 CZK (1001 eur).
V Brne, ktoré je dlhodobo najsilnejšou slovenskou študentskou destináciou v Česku, stojí priemerný mesačný nájom 1- až 2-izbového bytu 16.309 CZK (669 eur). Spolu so službami a energiami môže suma dosiahnuť 19.735 CZK (809 eur). V Olomouci je priemerný nájom 13.689 CZK (561 eur) a celkové mesačné náklady zhruba 17.180 CZK (705 eur). V Ostrave je priemerný nájom 11.673 CZK (479 eur), so službami a energiami približne 15.049 CZK (617 eur).
Najväčšia chyba študentov je odkladanie hľadania bývania. Skorší štart môže rozhodnúť nielen o lepšej adrese, ale aj o cene. Rozdiel v cene medzi bývaním dohodnutým začiatkom leta a na konci prázdnin býva podľa Bezrealitky približne päť percent.
„Študent by si mal ešte pred aktívnym hľadaním určiť maximálny mesačný rozpočet vrátane poplatkov a dopravy. Potom by si mal vybrať dve až tri lokality, ktoré dávajú zmysel vzhľadom na školu, MHD, bezpečnosť a dostupnosť (cesty) domov na Slovensko. Až následne prichádza samotné hľadanie bytu alebo izby,“ poradil Kadleček.
Česko zostáva pre slovenských vysokoškolákov najdôležitejšou zahraničnou destináciou. Celkovo tam študuje takmer 22.000 Slovákov a na české vysoké školy prichádza ročne približne okolo 3000 nových slovenských študentov. Najviac ich smeruje do Brna, kde podľa dát českého ministerstva školstva študuje približne 9700 slovenských vysokoškolákov. Nasleduje Praha s približne 5600, Olomouc s 1300 a Ostrava s 800 slovenskými študentmi.
(1 EUR = 24,229 CZK)
V Prahe sa podľa dostupných cenníkov môžu ceny na internátoch pohybovať od 3400 do 8500 CZK mesačne (zhruba 140 až 350 eur), až po výrazne vyššie sumy pri samostatných alebo lepšie vybavených izbách. V Brne sú internáty spravidla lacnejšie ako komerčný nájom, no aj tam závisí cena od konkrétneho internátu a typu izby.
Alternatívou je nájomný byt alebo spolubývanie, ktoré dáva študentovi väčšiu slobodu. „Pri štúdiu v Česku riešia mnohí slovenskí študenti bývanie prvýkrát mimo domu a navyše v inom štáte. Naraz musia zvládnuť výber lokality, komunikáciu s majiteľom, kontrolu zmluvy, platby v českých korunách aj bezpečnostné riziká pri inzerátoch. Najdôležitejšie pravidlo je jednoduché - neposielať peniaze dopredu bez overenia bytu, majiteľa a zmluvných podmienok,“ upozornil Miroslav Kadleček z Bezrealitky.sk.
Podľa aktuálnych dát za druhý štvrťrok 2026 je Praha z porovnávaných univerzitných miest najdrahšia. Priemerný mesačný nájom 1- až 2-izbového bytu tam dosahuje 20.381 CZK (836 eur), spolu so službami a energiami 24.416 CZK (1001 eur).
V Brne, ktoré je dlhodobo najsilnejšou slovenskou študentskou destináciou v Česku, stojí priemerný mesačný nájom 1- až 2-izbového bytu 16.309 CZK (669 eur). Spolu so službami a energiami môže suma dosiahnuť 19.735 CZK (809 eur). V Olomouci je priemerný nájom 13.689 CZK (561 eur) a celkové mesačné náklady zhruba 17.180 CZK (705 eur). V Ostrave je priemerný nájom 11.673 CZK (479 eur), so službami a energiami približne 15.049 CZK (617 eur).
Najväčšia chyba študentov je odkladanie hľadania bývania. Skorší štart môže rozhodnúť nielen o lepšej adrese, ale aj o cene. Rozdiel v cene medzi bývaním dohodnutým začiatkom leta a na konci prázdnin býva podľa Bezrealitky približne päť percent.
„Študent by si mal ešte pred aktívnym hľadaním určiť maximálny mesačný rozpočet vrátane poplatkov a dopravy. Potom by si mal vybrať dve až tri lokality, ktoré dávajú zmysel vzhľadom na školu, MHD, bezpečnosť a dostupnosť (cesty) domov na Slovensko. Až následne prichádza samotné hľadanie bytu alebo izby,“ poradil Kadleček.
Česko zostáva pre slovenských vysokoškolákov najdôležitejšou zahraničnou destináciou. Celkovo tam študuje takmer 22.000 Slovákov a na české vysoké školy prichádza ročne približne okolo 3000 nových slovenských študentov. Najviac ich smeruje do Brna, kde podľa dát českého ministerstva školstva študuje približne 9700 slovenských vysokoškolákov. Nasleduje Praha s približne 5600, Olomouc s 1300 a Ostrava s 800 slovenskými študentmi.
(1 EUR = 24,229 CZK)