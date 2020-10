Slovenskí vodiči prichádzajú na chuť samoobslužným autoumyvárňam

M-MARKET, a.s. je významnou slovenskou investičnou spoločnosťou sídliacou v Lučenci. Charakter jej pôsobenia na trhu je od roku 1997 koncentrovaný najmä v prenájme nehnuteľností, developerských činnostiach, správe a tiež facility managemente. Od roku 2012 spoločnosť M-Market začala prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti Prometheus Capital a.s. pôsobiť aj na trhu private equity.

Bratislava 15. októbra (OTS) - Okolnosti pandémie Covid-19 vyvolali zásadné obmedzenie cestovania hromadnou dopravou (podľa IPSOS až o 34 %) a súčasne až o 20 % narástla individuálna preprava. Tento fakt spolu s trendom „urob si sám“ vyvolal silný záujem o služby samoobslužných umývacích staníc. V priebehu ostatnej dekády sa stali neodmysliteľným pomocníkom vlastníkov motorových vozidiel aj na Slovensku. V mnohých prípadoch sa z návštevy autoumývarne stáva až rodinný rituál.Najväčšiu sieť samoobslužných autoumývacích staníc na Slovensku operuje od roku 2013 spoločnosť M&S Globwash pod značkou Penový raj , patriaca pod slovenský investičný holding M-MARKET, a.s. . V tomto roku firma expandovala do Českej republiky, kde ju zákazníci nájdu pod českým ekvivalentom názvu Pěnový ráj. „hovorí predseda predstavenstva a prezident holdingu M-MARKET, a.s. V súčasnosti mána Slovensku 14 prevádzok, onedlho v Podunajských Biskupiciach privíta zákazníkov pätnásta v poradí, nasledujú Dunajská Streda, Galanta a Zvolen. V tomto roku vstúpila sieť na dvojnásobne veľký trh – do Čiech. Z údajov českého Svazu dovozců automobilů vyplýva, že v ČR jazdí po cestách takmer 6 miliónov vozidiel, pričom v roku 2019 pribudlo 187 017 áut. Podľa štatistík v ČR signifikantne rastie počet ľudí vo vyššom veku, ktorí si kupujú nové, ako aj jazdené vozidlá. Dôvodom je práve pandémia a obava o zdravie pri cestovaní. V Čechách už fungujú prvé dve prevádzky Pěnový ráj v Českých Budějoviciach a v Kroměříži. Aktuálne sú vo výstavbe autoumývacie stanice v Šumperku a Roudnici nad Labem a pripravujú sa nové v mestách Hradec Králové, Tábor a Pardubice.