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Slovenskí vysokoškoláci v Česku volia spolubývanie, znižuje náklady
Dobrý inzerát by mal mať presnú lokalitu, dispozíciu, výmeru, cenu nájmu, výšku poplatkov, informáciu o energiách, depozit, termín nasťahovania, fotografie a jasný kontakt na prenajímateľa.
Autor TASR
Bratislava 9. júla (TASR) - Pre slovenských vysokoškolských študentov v Česku je vzhľadom na cenu nájomného a obmedzené kapacity internátov najčastejším riešením spolubývanie. Rozdelenie nájmu medzi viacerých ľudí výrazne znižuje mesačné náklady, no mení sa aj záujem. Podľa aktuálnych dát portálu Bezrealitky.sk tento rok pribúda v Česku študentov, ktorí nehľadajú veľké študentské byty pre štyroch až šiestich ľudí, ale skôr komfortnejšie bývanie vo dvojici. Dôvodom je najmä zdražovanie garsónok a malých bytov, ktoré sú pre samostatné bývanie čoraz menej dostupné.
Nie každý byt je však na spolubývanie vhodný. Ideálne sú nepriechodné izby, samostatná kuchyňa, dostatok úložného priestoru a jasne oddelené súkromie. Pri bývaní vo dvojici je dôležité ešte dôslednejšie nastavený rozpočet, pretože každý výpadok platby alebo odchod jedného zo spolubývajúcich okamžite zvyšuje náklady druhému.
„Rizikom býva najmä ústna dohoda medzi kamarátmi. Ak sa jeden zo spolubývajúcich odsťahuje, preruší štúdium alebo prestane platiť, problém zvyčajne dopadne na ostatných. Preto by malo byť už vopred jasné, kto platí akú časť nájmu, kto posiela peniaze majiteľovi, ako sa delia energie a čo sa stane pri odchode jedného z nájomníkov,“ vysvetlil Miroslav Kadleček z Bezrealitky.sk.
Do zmluvy alebo samostatnej dohody je vhodné uviesť všetkých spolubývajúcich. Aj medzi kamarátmi treba mať dohodnuté pravidlá pre návštevy, upratovanie, nočný pokoj, spoločné nákupy či riešenie opráv. Čoraz častejšie sa pri študentských nájmoch objavujú aj požiadavky na referencie, záruku od rodiny alebo poistenie zodpovednosti. Pre majiteľa je to signál, že študenti berú bývanie vážne a vedia si nastaviť pravidlá.
„Najväčšie riziko pri hľadaní bývania sú falošné inzeráty. Typicky ponúkajú výborne vyzerajúci byt za podozrivo nízku cenu, majiteľ tvrdí, že je v zahraničí, nemôže byt ukázať a žiada zálohu vopred. Po zaplatení prestane komunikovať,“ upozornil portál.
Podľa odborníkov je bezpečný postup trvať na osobnej obhliadke alebo aspoň na dôveryhodnej videoprehliadke priamo z bytu. Študent by si mal overiť, s kým komunikuje, či má prenajímateľ právo byt prenajímať a či účet, na ktorý posiela peniaze, dáva zmysel vo vzťahu k osobe v zmluve. Ak niečo nesedí, netreba sa nechať tlačiť vetou, že „ďalší záujemca už čaká“.
Dobrý inzerát by mal mať presnú lokalitu, dispozíciu, výmeru, cenu nájmu, výšku poplatkov, informáciu o energiách, depozit, termín nasťahovania, fotografie a jasný kontakt na prenajímateľa. Nejasná adresa, ilustračné fotky, príliš nízka cena alebo komunikácia výlučne mimo portálu sú varovné signály.
Pri bývaní môže študent podľa Bezrealitky.sk ušetriť na sprostredkovateľskej provízii, no nemal by šetriť na bezpečnosti zmluvy. Vzor stiahnutý z internetu nemusí vždy zohľadňovať konkrétnu situáciu v byte, najmä ak ide o spolubývanie, výmenu nájomníka počas semestra alebo vyúčtovanie energií. Zmluva by preto mala vychádzať z konkrétnych údajov o nehnuteľnosti, prenajímateľovi, nájomníkoch a dohodnutých podmienkach nájmu. Pri prvom nájme je rozumné, aby ju pred podpisom videl aj rodič alebo človek, ktorý má so zmluvami skúsenosť.
„Dôležité je, aby bolo vopred jasné, kto byt prenajíma, kto v ňom bude bývať, koľko sa platí, čo je zahrnuté v cene, aká je výška depozitu, kedy je splatný nájom a aké sú podmienky výpovede. Pri spolubývaní treba mať dohodnuté aj to, čo sa stane, ak sa jeden zo študentov odsťahuje skôr, kto komunikuje s majiteľom a ako sa budú deliť energie či prípadné škody,“ vysvetlili z portálu.
Pred nasťahovaním sa oplatí spísať odovzdávací protokol, stav meračov, počet kľúčov a vybavenie bytu. Fotografie poškodení, spotrebičov a zariadenia môžu pri odchode z bytu ušetriť veľa nervov aj peňazí.
Nie každý byt je však na spolubývanie vhodný. Ideálne sú nepriechodné izby, samostatná kuchyňa, dostatok úložného priestoru a jasne oddelené súkromie. Pri bývaní vo dvojici je dôležité ešte dôslednejšie nastavený rozpočet, pretože každý výpadok platby alebo odchod jedného zo spolubývajúcich okamžite zvyšuje náklady druhému.
„Rizikom býva najmä ústna dohoda medzi kamarátmi. Ak sa jeden zo spolubývajúcich odsťahuje, preruší štúdium alebo prestane platiť, problém zvyčajne dopadne na ostatných. Preto by malo byť už vopred jasné, kto platí akú časť nájmu, kto posiela peniaze majiteľovi, ako sa delia energie a čo sa stane pri odchode jedného z nájomníkov,“ vysvetlil Miroslav Kadleček z Bezrealitky.sk.
Do zmluvy alebo samostatnej dohody je vhodné uviesť všetkých spolubývajúcich. Aj medzi kamarátmi treba mať dohodnuté pravidlá pre návštevy, upratovanie, nočný pokoj, spoločné nákupy či riešenie opráv. Čoraz častejšie sa pri študentských nájmoch objavujú aj požiadavky na referencie, záruku od rodiny alebo poistenie zodpovednosti. Pre majiteľa je to signál, že študenti berú bývanie vážne a vedia si nastaviť pravidlá.
„Najväčšie riziko pri hľadaní bývania sú falošné inzeráty. Typicky ponúkajú výborne vyzerajúci byt za podozrivo nízku cenu, majiteľ tvrdí, že je v zahraničí, nemôže byt ukázať a žiada zálohu vopred. Po zaplatení prestane komunikovať,“ upozornil portál.
Podľa odborníkov je bezpečný postup trvať na osobnej obhliadke alebo aspoň na dôveryhodnej videoprehliadke priamo z bytu. Študent by si mal overiť, s kým komunikuje, či má prenajímateľ právo byt prenajímať a či účet, na ktorý posiela peniaze, dáva zmysel vo vzťahu k osobe v zmluve. Ak niečo nesedí, netreba sa nechať tlačiť vetou, že „ďalší záujemca už čaká“.
Dobrý inzerát by mal mať presnú lokalitu, dispozíciu, výmeru, cenu nájmu, výšku poplatkov, informáciu o energiách, depozit, termín nasťahovania, fotografie a jasný kontakt na prenajímateľa. Nejasná adresa, ilustračné fotky, príliš nízka cena alebo komunikácia výlučne mimo portálu sú varovné signály.
Pri bývaní môže študent podľa Bezrealitky.sk ušetriť na sprostredkovateľskej provízii, no nemal by šetriť na bezpečnosti zmluvy. Vzor stiahnutý z internetu nemusí vždy zohľadňovať konkrétnu situáciu v byte, najmä ak ide o spolubývanie, výmenu nájomníka počas semestra alebo vyúčtovanie energií. Zmluva by preto mala vychádzať z konkrétnych údajov o nehnuteľnosti, prenajímateľovi, nájomníkoch a dohodnutých podmienkach nájmu. Pri prvom nájme je rozumné, aby ju pred podpisom videl aj rodič alebo človek, ktorý má so zmluvami skúsenosť.
„Dôležité je, aby bolo vopred jasné, kto byt prenajíma, kto v ňom bude bývať, koľko sa platí, čo je zahrnuté v cene, aká je výška depozitu, kedy je splatný nájom a aké sú podmienky výpovede. Pri spolubývaní treba mať dohodnuté aj to, čo sa stane, ak sa jeden zo študentov odsťahuje skôr, kto komunikuje s majiteľom a ako sa budú deliť energie či prípadné škody,“ vysvetlili z portálu.
Pred nasťahovaním sa oplatí spísať odovzdávací protokol, stav meračov, počet kľúčov a vybavenie bytu. Fotografie poškodení, spotrebičov a zariadenia môžu pri odchode z bytu ušetriť veľa nervov aj peňazí.