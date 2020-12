Slovensko a MMF budú mať dohodu o pôžičke na roky 2021 až 2023

Bratislava 8. decembra (TASR) - Vláda by v stredu (9. 12.) mala prerokovať a schváliť návrh dohody o pôžičke medzi SR a Medzinárodným menovým fondom (MMF) na najbližšie tri roky.



"Cieľom materiálu je uzatvorenie novej bilaterálnej dohody o pôžičke medzi Slovenskou republikou a MMF na obdobie 1. januára 2021 až 31. decembra 2023 s možným predĺžením o jeden rok so súhlasom veriteľa," uvádza sa vo vládnom materiáli predloženom vláde Ministerstvom financií (MF) SR. Aktuálne bilaterálne dohody o pôžičke medzi členskými krajinami menového fondu a MMF sú podľa MF SR platné do 31. decembra 2020.



Rezort financií dodal, že prostriedky pri prípadnom čerpaní zo strany MMF zabezpečuje Národná banka Slovenska (NBS). MF SR refunduje NBS náklady vyplývajúce jej z bilaterálnej dohody o pôžičke na základe dohody o refundácii rozdielu výnosových a nákladových úrokov vyplývajúcich NBS z bilaterálnej dohody o pôžičke medzi SR a MMF z roku 2017.