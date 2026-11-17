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Slovensko a Rwanda uzatvoria zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia
Ide o medzinárodnú hospodársku zmluvu všeobecnej povahy, ktorá má charakter prezidentskej zmluvy.
Autor TASR
Bratislava 17. novembra (TASR) - Vytvoriť právny rámec pre rozvoj vzájomne výhodných hospodárskych vzťahov a objektívne rozdeliť právo na zdaňovanie príjmov medzi zmluvné štáty je cieľom návrhu na uzavretie zmluvy medzi Slovenskou republikou a Rwandskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia, ktorý v utorok schválila vláda.
„Zmluva rieši prekrývanie daňových sústav Slovenskej republiky a Rwandskej republiky a eliminuje nadmerné daňové zaťaženie, ktoré by v prípade absencie takejto zmluvy vzniklo dvojitým právnym zdanením toho istého príjmu,“ priblížilo v predkladacej správe Ministerstvo financií (MF) SR.
Zmluva podľa predkladateľa rozširuje bilaterálnu zmluvnú základňu SR a rešpektuje súčasné medzinárodné požiadavky na minimálne štandardy v oblasti boja proti narúšaniu základu dane a presunom ziskov, ako aj v oblasti daňovej transparentnosti. Spôsob zamedzenia dvojitého zdanenia je plne v kompetencii jednotlivých členských štátov, právo Európskej únie (EÚ) neupravuje uzatváranie tohto typu zmlúv, pripomenulo ministerstvo.
Ide o medzinárodnú hospodársku zmluvu všeobecnej povahy, ktorá má charakter prezidentskej zmluvy. Bude preto ešte predložená na vyslovenie súhlasu Národnej rade (NR) SR a následne prezidentovi SR na ratifikáciu.
„Zmluva rieši prekrývanie daňových sústav Slovenskej republiky a Rwandskej republiky a eliminuje nadmerné daňové zaťaženie, ktoré by v prípade absencie takejto zmluvy vzniklo dvojitým právnym zdanením toho istého príjmu,“ priblížilo v predkladacej správe Ministerstvo financií (MF) SR.
Zmluva podľa predkladateľa rozširuje bilaterálnu zmluvnú základňu SR a rešpektuje súčasné medzinárodné požiadavky na minimálne štandardy v oblasti boja proti narúšaniu základu dane a presunom ziskov, ako aj v oblasti daňovej transparentnosti. Spôsob zamedzenia dvojitého zdanenia je plne v kompetencii jednotlivých členských štátov, právo Európskej únie (EÚ) neupravuje uzatváranie tohto typu zmlúv, pripomenulo ministerstvo.
Ide o medzinárodnú hospodársku zmluvu všeobecnej povahy, ktorá má charakter prezidentskej zmluvy. Bude preto ešte predložená na vyslovenie súhlasu Národnej rade (NR) SR a následne prezidentovi SR na ratifikáciu.