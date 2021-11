Slovensko a Srbsko sa dohodli na riešení vydávania pracovných víz

Bratislava 10. novembra (TASR) – Slovensko a Srbsko budú tesnejšie spolupracovať pri riešení možných problémov pri vydávaní pracovných víz pre zamestnancov firiem. Konkrétne prípady by mali riešiť štátni tajomníci rezortov hospodárstva oboch krajín. Vyplýva to z dohody, ktorú v stredu po skončení rokovaní medzivládnej komisie podpísal minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) so srbskou ministerkou hospodárstva Andjelkou Atanaskovič. Podľa Sulíka ide iba o jeden z konkrétnych výsledkov rokovania komisie.



„Keď zahraničné firmy nevedia pre svojich zahraničných pracovníkov, napríklad manažérov, ktorých vyšlú do danej krajiny, vybaviť včas a efektívne pracovné víza, tu sme s pani ministerskou dohodli, že určíme kontaktné osoby na úrovni štátnych tajomníkov, ktoré sa budú osobne venovať tým prípadom, ktoré sa niekde v tej mašinérii zasekli,“ povedal Sulík. Práve takéto dohody sa podľa šéfa rezortu hospodárstva nedajú uzatvoriť inde, ako na medzivládnej komisii.



Srbská ministerka ocenila, že ekonomické vzťahy Slovenska a Srbska sa zlepšujú a v posledných rokoch kontinuálne rastie obchodná výmena aj záujem slovenských firiem o investovanie v Srbsku.



Sulík pripomenul, že pre pandémiu išlo v jeho prípade o vôbec prvé rokovanie medzivládnej komisie, no zdôraznil, že nie je možné takýto formát spolupráce realizovať so všetkými krajinami sveta. „Treba si vybrať, a práve krajina, ako je Srbsko, je na tomto zozname, lebo máme veľa spoločného a vieme spoločne mnoho dokázať,“ dodal Sulík.