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Slovensko a USA posilňujú spoluprácu v obrane a jadrovej energetike
Témou rokovania bola aj spolupráca krajín strednej Európy.
Autor TASR
Bratislava 12. novembra (TASR) - Slovensko a Spojené štáty americké rozvíjajú strategické partnerstvo najmä v oblasti obrany a jadrovej energetiky. Slovensko je podľa štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Mareka Eštoka pre USA spoľahlivým spojencom, ktorý si plní záväzky v obrane a spolupracuje na spoločných energetických projektoch. Uviedol to na rokovaní s delegáciou americkej analytickej organizácie Atlantic Council v Bratislave.
Diskusia sa venovala aj budúcnosti transatlantických vzťahov po nedávnych kongresových voľbách v USA. „Dialóg s expertmi z Atlantic Council potvrdil, že Slovensko má vo Washingtone povesť spoľahlivého partnera s jasnými prioritami. Či už ide o modernizáciu našej obrany s využitím amerických technológií, inovatívne jadrové projekty, alebo našu praktickú humanitárnu pomoc Ukrajine, vzťahy so Spojenými štátmi prinášajú hmatateľné výsledky,“ uviedol Eštok.
Pripomenul, že kontakty medzi Slovenskom a USA sa v poslednom období zintenzívnili aj na najvyššej politickej úrovni. V januári 2026 rokoval premiér Robert Fico s americkým prezidentom Donaldom Trumpom na Floride. Na stretnutie nadviazala februárová návšteva šéfa americkej diplomacie Marca Rubia v Bratislave. Obe krajiny zároveň pripravujú ďalšie kolo pravidelného strategického dialógu.
V oblasti obrany Slovensko podľa Eštoka zodpovedne plní záväzky vyplývajúce z členstva v Severoatlantickej aliancii (NATO). Výdavky na obranu dosahujú minimálne dve percentá hrubého domáceho produktu (HDP), pričom podľa dlhodobých plánov majú do roku 2034 vzrásť na 3,5 percenta HDP. Partneri ocenili aj modernizáciu slovenských ozbrojených síl a zavádzanie stíhacích lietadiel F-16, vďaka ktorým SR opäť samostatne zabezpečuje ochranu svojho vzdušného priestoru.
Rastúcim pilierom vzájomných vzťahov je podľa štátneho tajomníka aj civilná jadrová energetika. Slovensko diverzifikuje dodávky jadrového paliva prostredníctvom dohôd s americkou spoločnosťou Westinghouse a francúzskou spoločnosťou Framatome. Pripravuje tiež nasadenie malých modulárnych reaktorov (SMR) po roku 2035.
Eštok zároveň upozornil, že odpútanie sa od ruských energetických zdrojov si vyžaduje čas a pragmatický prístup, aby nedošlo k neprimeraným škodám pre slovenské hospodárstvo. S americkými partnermi diskutoval aj o technologických a infraštruktúrnych špecifikách Slovenska pri dovoze strategických surovín.
Témou rokovania bola aj spolupráca krajín strednej Európy. Slovensko podľa Eštoka počas svojho predsedníctva oživuje formát Vyšehradskej skupiny s dôrazom na konkurencieschopnosť Európy a nižšie ceny energií. Dôležitú úlohu má aj Iniciatíva Trojmoria, ktorej SR v súčasnosti predsedá. Jej samit sa uskutoční v apríli 2027 v Bratislave. Slovensko má podľa Eštoka záujem o čo najvyššiu účasť amerických politických predstaviteľov a podnikateľov.
Rokovanie sa venovalo aj vojne na Ukrajine. Slovensko opätovne potvrdilo podporu suverenity a územnej celistvosti svojho východného suseda. Humanitárna a rozvojová pomoc SR od februára 2022 dosiahla viac ako 35 miliónov eur. Pred nadchádzajúcou zimou Slovensko poskytuje Ukrajine balík výkonných generátorov a prostredníctvom Investičného rámca EÚ pre Ukrajinu sa podieľa na obnove a stabilizácii jej elektrizačnej sústavy projektmi v celkovej hodnote približne 101 miliónov eur.
Diskusia sa venovala aj budúcnosti transatlantických vzťahov po nedávnych kongresových voľbách v USA. „Dialóg s expertmi z Atlantic Council potvrdil, že Slovensko má vo Washingtone povesť spoľahlivého partnera s jasnými prioritami. Či už ide o modernizáciu našej obrany s využitím amerických technológií, inovatívne jadrové projekty, alebo našu praktickú humanitárnu pomoc Ukrajine, vzťahy so Spojenými štátmi prinášajú hmatateľné výsledky,“ uviedol Eštok.
Pripomenul, že kontakty medzi Slovenskom a USA sa v poslednom období zintenzívnili aj na najvyššej politickej úrovni. V januári 2026 rokoval premiér Robert Fico s americkým prezidentom Donaldom Trumpom na Floride. Na stretnutie nadviazala februárová návšteva šéfa americkej diplomacie Marca Rubia v Bratislave. Obe krajiny zároveň pripravujú ďalšie kolo pravidelného strategického dialógu.
V oblasti obrany Slovensko podľa Eštoka zodpovedne plní záväzky vyplývajúce z členstva v Severoatlantickej aliancii (NATO). Výdavky na obranu dosahujú minimálne dve percentá hrubého domáceho produktu (HDP), pričom podľa dlhodobých plánov majú do roku 2034 vzrásť na 3,5 percenta HDP. Partneri ocenili aj modernizáciu slovenských ozbrojených síl a zavádzanie stíhacích lietadiel F-16, vďaka ktorým SR opäť samostatne zabezpečuje ochranu svojho vzdušného priestoru.
Rastúcim pilierom vzájomných vzťahov je podľa štátneho tajomníka aj civilná jadrová energetika. Slovensko diverzifikuje dodávky jadrového paliva prostredníctvom dohôd s americkou spoločnosťou Westinghouse a francúzskou spoločnosťou Framatome. Pripravuje tiež nasadenie malých modulárnych reaktorov (SMR) po roku 2035.
Eštok zároveň upozornil, že odpútanie sa od ruských energetických zdrojov si vyžaduje čas a pragmatický prístup, aby nedošlo k neprimeraným škodám pre slovenské hospodárstvo. S americkými partnermi diskutoval aj o technologických a infraštruktúrnych špecifikách Slovenska pri dovoze strategických surovín.
Témou rokovania bola aj spolupráca krajín strednej Európy. Slovensko podľa Eštoka počas svojho predsedníctva oživuje formát Vyšehradskej skupiny s dôrazom na konkurencieschopnosť Európy a nižšie ceny energií. Dôležitú úlohu má aj Iniciatíva Trojmoria, ktorej SR v súčasnosti predsedá. Jej samit sa uskutoční v apríli 2027 v Bratislave. Slovensko má podľa Eštoka záujem o čo najvyššiu účasť amerických politických predstaviteľov a podnikateľov.
Rokovanie sa venovalo aj vojne na Ukrajine. Slovensko opätovne potvrdilo podporu suverenity a územnej celistvosti svojho východného suseda. Humanitárna a rozvojová pomoc SR od februára 2022 dosiahla viac ako 35 miliónov eur. Pred nadchádzajúcou zimou Slovensko poskytuje Ukrajine balík výkonných generátorov a prostredníctvom Investičného rámca EÚ pre Ukrajinu sa podieľa na obnove a stabilizácii jej elektrizačnej sústavy projektmi v celkovej hodnote približne 101 miliónov eur.