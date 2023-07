Slovensko ako jediné v strednej Európe nemá zmluvu s Micheline Guide

Vysoké Tatry/Bratislava 23. júla (TASR) - Slovensko ako jediné v strednej Európe nespolupracuje s Micheline Guide, podnikatelia v gastronómii preto spisujú petíciu. Okrem iného vyzývajú vládu, aby pristúpila k uzatvoreniu spolupráce s týmto celosvetovým sprievodcom. Ministerstvo dopravy (MD) SR reagovalo, že iniciatívu víta a potvrdilo, že sa chystajú rokovať.



Petíciu za niekoľko dní podpísalo približne 1600 ľudí, jej navrhovateľmi sú viacerí poprední slovenskí šéfkuchári. "Kvalita a pestrosť našich služieb sa za posledné roky výrazne zvýšili. Máme šikovných šéfkuchárov a veľmi zaujímavé tradičné i moderné slovenské jedlá. Gastroturistika je neoddeliteľnou súčasťou cestovného ruchu, ktorý zamestnáva množstvo ľudí i drobných živnostníkov, dokáže rozvíjať regióny a je súčasťou marketingu a brandingu krajiny," uvádzajú v petícii. Zdôraznili, že podobne ako športovci či umelci, aj oni reprezentujú krajinu a robia jej PR po celom svete.



Michelin Guide je globálny reštauračný sprievodca, ktorý sprostredkúva informácie o najlepších miestach sveta, kde sa dá ochutnať lokálna kuchyňa a produkty z daného regiónu. "Bol založený pred 123 rokmi, je najznámejší a najrešpektovanejší svetový bedeker a mapuje trendy na gastronomickom poli už desiatky rokov. Hodnotenie zahŕňa široké spektrum prevádzok od bistier až po špičkové reštaurácie," upozorňujú petičiari. Dodávajú, že sprievodca pôsobí v takmer všetkých demokratických a hospodársky rozvinutých krajinách. Slovensko je pritom jedným z posledných štátov v Európe, ktorý s ním nenadviazal spoluprácu. Nejde podľa nich len o propagáciu vybraných reštaurácií, ale aj o prezentovanie celej krajiny, jej tradícií a kultúry.



"Kvalitná gastronómia dokáže urobiť Slovensku dobré meno v zahraničí, rovnako ako príroda, pamiatky či atrakcie. Kým tie naj pamiatky a prírodné unikáty získali najvyšší kredit a reklamu zaradením do zoznamu UNESCO, gastronómia na svoje najvyššie medzinárodné uznanie, zaradenie do Michelin Guide, stále čaká," skonštatoval prevádzkový riaditeľ spoločnosti Tatry mountain resort Branislav Kačkovič.



Rezort dopravy reagoval, že spolu so Slovakia Travel ešte v roku 2021 iniciovali diskusiu na túto tému a v súčasnosti majú predpripravené podmienky na rokovanie s Michelin Guide. "Z pohľadu cestovného ruchu je nepochybné, že zaradenie krajiny do tohto sprievodcu je prínosné, keďže štáty, ktoré doň patria, lákajú osobitnú bonitnú klientelu. Celý proces koordinujeme so Slovakia Travel a aktívne na tom pracujeme. Prípadná spolupráca bude závisieť od výsledku rokovaní a dohody na úrovni vlády," uviedla pre TASR Miriama Švikruhová z odboru komunikácie rezortu dopravy.