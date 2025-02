Slovensko-americký startup získal investíciu 1,5 mil. USD

Bratislava 10. februára (TASR) - Spoločnosť CulturePulse, ktorá mení chápanie spoločenských vzťahov pomocou umelej inteligencie (AI), získala strategickú investíciu 1,5 milióna USD od medzinárodných investorov. Investícia umožní spoločnosti ďalší globálny rozvoj a nábor špičkových talentov. Informoval o tom Justin Lane, spoluzakladateľ a riaditeľ CulturePulse.



Investíciu 1,5 milióna USD poskytli podľa neho tri medzinárodné investičné fondy, každý s výškou 500.000 USD. B Ventures group z USA je zameraný na startupy, ktoré nielen generujú výnosy, ale zároveň prispievajú k znižovaniu globálneho napätia. Rockaway Ventures Fund z Českej republiky podporuje inovatívne spoločnosti v stredoeurópskom regióne. Simpact Ventures z Poľska investuje do startupov s dôrazom na spoločenský dosah. V minulosti do CulturePulse investoval aj slovenský kapitálový fond Zero Gravity Capital viac ako 700.000 eur.



"Naša technológia prináša revolučný pohľad na to, ako môžeme pomocou umelej inteligencie porozumieť ľudskému správaniu a spoločenským trendom. Nová investícia nám umožní ďalej rozvíjať naše technologické riešenie, pomôže nám expandovať do nových krajín," uviedol Lane.



Spresnil, že CulturePulse vyvinul technológiu, ktorá dokáže pochopiť ľudské správanie na úplne novej úrovni. Jej unikátnosť spočíva v schopnosti analyzovať texty vo viac ako 200 jazykoch sveta, modelovať psychologické profily v 93 rôznych dimenziách a vytvárať presné digitálne dvojičky populácií a štátov.



"Len pochopením hlbokých psychologických a kultúrnych vzorcov môžeme skutočne predvídať a zmierňovať spoločenské konflikty. Naša technológia prináša nový pohľad na to, ako môžeme pomocou umelej inteligencie porozumieť komplexnosti ľudského správania," priblížil Lane.



CulturePulse je slovensko-americký startup založený v roku 2021, ktorý ponúka unikátnu AI technológiu na predikciu spoločenských trendov.



(1 EUR = 1,0377 USD)