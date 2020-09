Slovensko bude pokračovať v prípravách na účasť na výstave EXPO Dubaj

Bratislava 30. septembra (TASR) – Slovensko obnoví prípravy svojej oficiálnej účasti na svetovej výstave EXPO Dubaj 2020. Vyplýva to z materiálu z dielne vicepremiéra a ministra hospodárstva SR Richarda Sulíka (SaS), ktorý v stredu odobrila vláda. Prípravy vláda pozastavila ešte začiatkom leta, pretože termín podujatia sa preložil o rok.



Výstava EXPO Dubaj 2020 sa mala konať od 20. októbra tohto roka do 10. apríla 2021. Pre pandémiu ju organizátori preložili na termín od 1. októbra 2021 do 31. marca 2022. "Slovenská republika bude na výstave prezentovať v rámci tematickej zóny 'mobilita' formou prenájmu národnej expozície s rozlohou 1306 štvorcových metrov (m2), čo si vyžiada prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 6.471.372 eur," napísal rezort hospodárstva v materiáli. Z toho dva milióny majú ísť na realizáciu expozície, 1,4 milióna na prenájom, takmer dva milióny na prevádzkové výdavky a 1,1 milióna eur na kultúrne, odborné a sprievodné podujatia a na mediálnu komunikáciu. Čerpanie vyše šiestich miliónov eur sa rozloží na tri roky, tento rok sa vyčerpá zhruba 640.000 eur, budúci rok viac ako päť miliónov eur a v roku 2022 niečo vyše 800.000 eur.



Vláda takisto na stredajšom rokovaní vymenovala generálnu komisárku expozície – Miroslavu Valovičovú. Financovanie jej činnosti je podľa materiálu súčasťou finančných prostriedkov na zabezpečenie účasti SR na výstave.



Jej úlohou bude napríklad príprava návrhu zmluvy medzi SR a organizátormi výstavy o účasti SR formou prenájmu národnej expozície, zabezpečenie aktívnej participácie a spolupráce všetkých ministerstiev na úlohách súvisiacich so zabezpečením účasti či uskutočniť rokovania s arabsko-emirátskymi predstaviteľmi a organizátormi. Pripravovať tiež bude podklady k vyhodnoteniu verejného obstarávania na zákazku stavebnej realizácie interiéru expozície a pripraví návrh zmluvy medzi víťazným realizátorom a Ministerstvom hospodárstva SR.



"Generálna komisárka v spolupráci so zainteresovanými ministerstvami zabezpečí prehľadné a transparentné vyhodnotenie vynaloženia finančných prostriedkov na účasť SR na EXPO Dubaj 2020 vo forme Záverečnej správy o efektívnosti účasti SR na Svetovej výstave EXPO Dubaj 2020," dodali v materiáli.