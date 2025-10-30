< sekcia Ekonomika
Slovensko bude predsedať Európskej lesníckej komisii FAO
Diskusie sa zamerali aj na úlohu mladej generácie v rozvoji inovatívnych riešení a v ochrane životného prostredia.
Autor TASR
Bratislava 30. októbra (TASR) - Slovenská republika bude najbližšie dva roky predsedať Európskej lesníckej komisii FAO (Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo). Členské štáty komisie si na svojom zasadnutí v Istanbule jednomyseľne zvolili za predsedu slovenského zástupcu - lesníckeho odborníka z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Borisa Gregušku. Informovala o tom Mária Puhovichová z odboru komunikácie MPRV.
„Predsedníctvo Slovenska v Európskej lesníckej komisii FAO je veľkým úspechom a uznaním pre našich odborníkov. Ukazuje, že Slovensko patrí medzi rešpektované krajiny v oblasti lesníctva a trvalo udržateľného hospodárenia s lesmi. Je to dôkaz, že naša krajina má čo ponúknuť aj na medzinárodnej úrovni - skúsenosti, odbornosť a jasnú víziu pre budúcnosť európskych lesov,“ uviedol minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD).
Puhovichová spresnila, že v Istanbule sa minulý týždeň uskutočnilo 43. zasadnutie Európskej lesníckej komisie FAO, na ktorom dominovali témy inovácií v lesníctve, rozvoja biohospodárstva, obehového hospodárstva a ochrany lesov pred škodlivými činiteľmi, najmä pred lesnými požiarmi.
Diskusie sa zamerali aj na úlohu mladej generácie v rozvoji inovatívnych riešení a v ochrane životného prostredia. Lesy boli vnímané ako kľúčový prvok riešení globálnych výziev vrátane klimatickej zmeny a znižovania emisií uhlíka.
„Udržateľné lesníctvo je dôležitou súčasťou našej zelenej politiky. Lesy nie sú len hospodárskym zdrojom, ale aj strategickým prírodným bohatstvom, ktoré chránime pre budúce generácie,“ doplnil Takáč.
Európska lesnícka komisia FAO bola podľa Puhovichovej založená v roku 1947 ako odborné a politické fórum pre krajiny Európy, Kaukazu a Strednej Ázie. V súčasnosti má 41 členských krajín a Európsku úniu. Slovensko sa tak iba po druhýkrát v histórii ujíma predsedníctva v tomto významnom medzinárodnom fóre po Jánovi Ilavskom, ktorý komisiu viedol začiatkom 21. storočia.
Boris Greguška sa viac ako 20 rokov venuje medzinárodným lesníckym politikám a zastupuje Slovensko v OSN, Európskej únii aj ďalších multilaterálnych procesoch. V minulosti viedol rokovania EÚ pri príprave Strategického plánu OSN pre lesy a pôsobil ako predseda Fóra o lesoch OSN, najvyššieho orgánu OSN pre agendu svetových lesov. Na európskej úrovni spolupredsedal procesu Forest Europe, kde sa podieľal na tvorbe rezolúcií prijatých európskymi ministrami zodpovednými za lesníctvo.
„Tento úspech je výsledkom dlhodobej a odbornej práce slovenských lesníkov, ktorí sú rešpektovaní v Európe aj vo svete. Predsedníctvo nám dáva príležitosť posilniť hlas Slovenska v otázkach trvalo udržateľného rozvoja lesov,“ uzavrel Takáč.
„Predsedníctvo Slovenska v Európskej lesníckej komisii FAO je veľkým úspechom a uznaním pre našich odborníkov. Ukazuje, že Slovensko patrí medzi rešpektované krajiny v oblasti lesníctva a trvalo udržateľného hospodárenia s lesmi. Je to dôkaz, že naša krajina má čo ponúknuť aj na medzinárodnej úrovni - skúsenosti, odbornosť a jasnú víziu pre budúcnosť európskych lesov,“ uviedol minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD).
Puhovichová spresnila, že v Istanbule sa minulý týždeň uskutočnilo 43. zasadnutie Európskej lesníckej komisie FAO, na ktorom dominovali témy inovácií v lesníctve, rozvoja biohospodárstva, obehového hospodárstva a ochrany lesov pred škodlivými činiteľmi, najmä pred lesnými požiarmi.
Diskusie sa zamerali aj na úlohu mladej generácie v rozvoji inovatívnych riešení a v ochrane životného prostredia. Lesy boli vnímané ako kľúčový prvok riešení globálnych výziev vrátane klimatickej zmeny a znižovania emisií uhlíka.
„Udržateľné lesníctvo je dôležitou súčasťou našej zelenej politiky. Lesy nie sú len hospodárskym zdrojom, ale aj strategickým prírodným bohatstvom, ktoré chránime pre budúce generácie,“ doplnil Takáč.
Európska lesnícka komisia FAO bola podľa Puhovichovej založená v roku 1947 ako odborné a politické fórum pre krajiny Európy, Kaukazu a Strednej Ázie. V súčasnosti má 41 členských krajín a Európsku úniu. Slovensko sa tak iba po druhýkrát v histórii ujíma predsedníctva v tomto významnom medzinárodnom fóre po Jánovi Ilavskom, ktorý komisiu viedol začiatkom 21. storočia.
Boris Greguška sa viac ako 20 rokov venuje medzinárodným lesníckym politikám a zastupuje Slovensko v OSN, Európskej únii aj ďalších multilaterálnych procesoch. V minulosti viedol rokovania EÚ pri príprave Strategického plánu OSN pre lesy a pôsobil ako predseda Fóra o lesoch OSN, najvyššieho orgánu OSN pre agendu svetových lesov. Na európskej úrovni spolupredsedal procesu Forest Europe, kde sa podieľal na tvorbe rezolúcií prijatých európskymi ministrami zodpovednými za lesníctvo.
„Tento úspech je výsledkom dlhodobej a odbornej práce slovenských lesníkov, ktorí sú rešpektovaní v Európe aj vo svete. Predsedníctvo nám dáva príležitosť posilniť hlas Slovenska v otázkach trvalo udržateľného rozvoja lesov,“ uzavrel Takáč.