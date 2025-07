Slovensko by zo sedemročného rozpočtu EÚ malo dostať 19,9 miliardy eur

Brusel 18. júla (TASR) - Európska komisia (EK) v piatok zverejnila návrhy finančných prostriedkov pre každý členský štát v novom viacročnom finančnom rámci (VFR) v hodnote takmer dva bilióny eur. Slovensko by v období rokov 2028 - 2034 malo dostať 19,9 miliardy eur, čo ho stavia na 12. priečku spomedzi 27 členských krajín Európskej únie (EÚ), informuje spravodajca TASR.



Podľa dokumentu zverejneného Európskou komisiou najväčším príjemcom finančnej podpory EÚ bude Poľsko s alokáciou 123,3 miliardy eur v súčasných cenách. Nasledujú Francúzsko (90,1), Španielsko (88,1), Taliansko (86,6) a Nemecko (68,4) a na šiestom mieste je Rumunsko so sumou 60,2 miliardy eur.



Z krajín Vyšehradskej štvorky (V4) Slovensko vzhľadom na svoju veľkosť dostane najmenej, keď Česká republika by mala získať 29,4 miliardy a Maďarsko 37,7 miliardy eur.



V prípade Slovenska EK predpokladá rozdelenie sumy 19,9 miliardy eur nasledovne - 18,3 miliardy na všeobecné výdavky, 0,4 miliardy na riadenie migrácie a azylovú politiku, bezpečnosť a vnútorné záležitosti a 1,2 miliardy na sociálny a klimatický fond.



Nová rozpočtová architektúra navrhnutá eurokomisiou umožňuje integráciu politiky súdržnosti do 27 národných a regionálnych plánov partnerstva. Celková vyčlenená suma na ne predstavuje 865 miliárd eur, z čoho 450 miliárd eur je určených na súdržnosť, rozvoj vidieka a rybné hospodárstvo, čo je podobná suma ako v súčasnom rozpočtovom roku.



O návrhu VFR, čo sa dotkne aj alokácií pre jednotlivé krajiny, budú teraz rokovať členské štáty (Rada EÚ) a Európsky parlament, pričom tento proces vzhľadom na náročnosť rokovaní bude prebiehať zrejme až do konca roku 2027.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)