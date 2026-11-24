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Odborníci upozorňujú: Slovensko čaká intenzívne starnutie populácie
Dôvodom starnutia je predovšetkým dlhodobý pokles pôrodnosti a predlžovanie dĺžky života.
Autor TASR
Bratislava 24. novembra (TASR) - Slovensko čaká v nasledujúcich rokoch výrazné starnutie populácie, pričom jeho najintenzívnejšia fáza má vrcholiť okolo roku 2035. Približne do roku 2065 by mali seniori tvoriť zhruba tretinu obyvateľstva. Upozornili na to odborníci na jesennej konferencii ITAPA, ktorí zároveň poukázali na nedostatočné kapacity dlhodobej starostlivosti a potrebu systémových reforiem.
Dôvodom starnutia je predovšetkým dlhodobý pokles pôrodnosti a predlžovanie dĺžky života. Špecifikom Slovenska je podľa odborníkov nerovnomerná veková štruktúra. Početné generácie narodené v druhej polovici 20. storočia postupne dosahujú vyšší vek, pričom ich nahrádzajú podstatne menej početné ročníky. Seniori by sa po roku 2050 mali stať najpočetnejšou vekovou skupinou na Slovensku.
„Slovensko takisto ako ostatné vyspelé krajiny starne. Špecifikum Slovenska je, že starne intenzívnejšie,“ uviedol zástupca Výskumného demografického centra Boris Vaňo. Upozornil, že populačné starnutie je dlhodobý proces a jeho dôsledky sa prejavia vo fungovaní celej spoločnosti. Podľa neho bude na konci tohto procesu počet obyvateľov v produktívnom veku a seniorov takmer vyrovnaný.
Na potrebu pripraviť zdravotný a sociálny systém na demografické zmeny upozornila aj Henrieta Tulejová z Advanced Healthcare Management Institute. Podľa nej až 36 % ľudí odkázaných na pomoc nemá na Slovensku žiadnu formu podpory či už vo forme peňažného príspevku, domácej starostlivosti alebo pobytového zariadenia.
Slovensko podľa nej vynakladá na dlhodobú starostlivosť približne 0,7 % hrubého domáceho produktu (HDP). V porovnaní s Českou republikou a európskym priemerom je to približne polovica. S rastúcim počtom seniorov bude potrebné financovanie tejto oblasti podľa Tulejovej približne zdvojnásobiť. Zároveň zdôraznila potrebu rozvíjať domácu a komunitnú starostlivosť, aby ľudia mohli čo najdlhšie zostať vo svojom prirodzenom prostredí.
„Starnutie je fakt. S tým nič nespravíme, je to tak, ako to je. Potrebujeme robiť vedomé zmeny, vedomé inovácie na to, aby sme sa so starnutím vyrovnali,“ uviedla Tulejová. Upozornila tiež, že pri súčasnom tempe budovania pobytových zariadení, ktoré predstavuje približne 700 až 800 lôžok ročne, bude Slovensku o desať až 15 rokov chýbať takmer 15.000 miest.
Štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR Marián Valentovič v diskusii predstavil pripravovanú reformu financovania sociálnych služieb, ktorá má začať platiť od januára budúceho roka. Jej súčasťou bude zmena spôsobu poskytovania príspevkov. Štát má vo väčšej miere financovať priamo odkázané osoby, ktoré sa budú môcť rozhodnúť, či peniaze využijú na domácu alebo pobytovú starostlivosť.
Pri najvyšších stupňoch odkázanosti bude možné získať príspevok až do výšky čistej minimálnej mzdy na zabezpečenie starostlivosti. O odkázanú osobu sa budú môcť starať až traja ľudia, pričom môžu byť zároveň zamestnaní. Celkové mesačné výdavky štátu na takúto podporu môžu dosiahnuť približne 2200 eur.
Ministerstvo podľa Valentoviča investovalo z prostriedkov plánu obnovy viac ako 200 miliónov eur do budovania kapacít sociálnych služieb. Vďaka tomu vzniklo približne 3700 miest v pobytových a ambulantných službách. Podľa neho však tieto kapacity stále nepokrývajú potreby ľudí čakajúcich na starostlivosť.
Diskutujúci poukázali aj na nedostatok zdravotníckeho a opatrovateľského personálu. Podľa Milana Halomiho zo Senior Care Galanta je potrebné zlepšiť prepojenie zdravotnej a sociálnej starostlivosti, ako aj vytvoriť podmienky na prilákanie ďalších pracovníkov do sektora. Upozornil, že zariadenia sociálnych služieb súťažia o zdravotné sestry s nemocnicami.
Zástupcovia zdravotných poisťovní zdôraznili význam prevencie, skríningov a podpory zdravotnej starostlivosti mimo nemocničného prostredia. Podľa nich je dôležité udržiavať ľudí čo najdlhšie v dobrom zdravotnom stave a zároveň rozvíjať služby, ktoré umožnia poskytovať potrebnú starostlivosť aj v domácom prostredí.
Dôvodom starnutia je predovšetkým dlhodobý pokles pôrodnosti a predlžovanie dĺžky života. Špecifikom Slovenska je podľa odborníkov nerovnomerná veková štruktúra. Početné generácie narodené v druhej polovici 20. storočia postupne dosahujú vyšší vek, pričom ich nahrádzajú podstatne menej početné ročníky. Seniori by sa po roku 2050 mali stať najpočetnejšou vekovou skupinou na Slovensku.
„Slovensko takisto ako ostatné vyspelé krajiny starne. Špecifikum Slovenska je, že starne intenzívnejšie,“ uviedol zástupca Výskumného demografického centra Boris Vaňo. Upozornil, že populačné starnutie je dlhodobý proces a jeho dôsledky sa prejavia vo fungovaní celej spoločnosti. Podľa neho bude na konci tohto procesu počet obyvateľov v produktívnom veku a seniorov takmer vyrovnaný.
Na potrebu pripraviť zdravotný a sociálny systém na demografické zmeny upozornila aj Henrieta Tulejová z Advanced Healthcare Management Institute. Podľa nej až 36 % ľudí odkázaných na pomoc nemá na Slovensku žiadnu formu podpory či už vo forme peňažného príspevku, domácej starostlivosti alebo pobytového zariadenia.
Slovensko podľa nej vynakladá na dlhodobú starostlivosť približne 0,7 % hrubého domáceho produktu (HDP). V porovnaní s Českou republikou a európskym priemerom je to približne polovica. S rastúcim počtom seniorov bude potrebné financovanie tejto oblasti podľa Tulejovej približne zdvojnásobiť. Zároveň zdôraznila potrebu rozvíjať domácu a komunitnú starostlivosť, aby ľudia mohli čo najdlhšie zostať vo svojom prirodzenom prostredí.
„Starnutie je fakt. S tým nič nespravíme, je to tak, ako to je. Potrebujeme robiť vedomé zmeny, vedomé inovácie na to, aby sme sa so starnutím vyrovnali,“ uviedla Tulejová. Upozornila tiež, že pri súčasnom tempe budovania pobytových zariadení, ktoré predstavuje približne 700 až 800 lôžok ročne, bude Slovensku o desať až 15 rokov chýbať takmer 15.000 miest.
Štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR Marián Valentovič v diskusii predstavil pripravovanú reformu financovania sociálnych služieb, ktorá má začať platiť od januára budúceho roka. Jej súčasťou bude zmena spôsobu poskytovania príspevkov. Štát má vo väčšej miere financovať priamo odkázané osoby, ktoré sa budú môcť rozhodnúť, či peniaze využijú na domácu alebo pobytovú starostlivosť.
Pri najvyšších stupňoch odkázanosti bude možné získať príspevok až do výšky čistej minimálnej mzdy na zabezpečenie starostlivosti. O odkázanú osobu sa budú môcť starať až traja ľudia, pričom môžu byť zároveň zamestnaní. Celkové mesačné výdavky štátu na takúto podporu môžu dosiahnuť približne 2200 eur.
Ministerstvo podľa Valentoviča investovalo z prostriedkov plánu obnovy viac ako 200 miliónov eur do budovania kapacít sociálnych služieb. Vďaka tomu vzniklo približne 3700 miest v pobytových a ambulantných službách. Podľa neho však tieto kapacity stále nepokrývajú potreby ľudí čakajúcich na starostlivosť.
Diskutujúci poukázali aj na nedostatok zdravotníckeho a opatrovateľského personálu. Podľa Milana Halomiho zo Senior Care Galanta je potrebné zlepšiť prepojenie zdravotnej a sociálnej starostlivosti, ako aj vytvoriť podmienky na prilákanie ďalších pracovníkov do sektora. Upozornil, že zariadenia sociálnych služieb súťažia o zdravotné sestry s nemocnicami.
Zástupcovia zdravotných poisťovní zdôraznili význam prevencie, skríningov a podpory zdravotnej starostlivosti mimo nemocničného prostredia. Podľa nich je dôležité udržiavať ľudí čo najdlhšie v dobrom zdravotnom stave a zároveň rozvíjať služby, ktoré umožnia poskytovať potrebnú starostlivosť aj v domácom prostredí.