< sekcia Ekonomika
Slovensko cez plán obnovy získalo ďalších 1,25 miliardy eur
Komisia vyplatila Nemecku sumu 4,6 miliardy eur, čo predstavuje tretiu platbu krajiny v rámci mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.
Autor TASR
Brusel 5. mája (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok vyplatila Nemecku a Slovensku spolu 5,85 miliardy eur v rámci mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (RRF), ktorý je ústredným prvkom nástroja EÚ budúcej generácie (NGEU), čím celkové finančné prostriedky z tohto mechanizmu vyplatené v celej EÚ dosiahli viac ako 400 miliárd eur. Slovensko získalo 1,25 miliardy eur, informuje spravodajca TASR.
Komisia pripomenula, že tento prelomový údaj zdôrazňuje kľúčovú úlohu RRF pri stimulovaní transformačných reforiem a investícií, ktoré urýchľujú energetickú nezávislosť Európy, zelenú a digitálnu transformáciu a odolnosť a konkurencieschopnosť Únie.
Nástroj NGEU vstupuje do svojej záverečnej fázy. Jeho vplyv je čoraz hmatateľnejší, posilňuje schopnosť EÚ zvládať energetickú krízu a zároveň kladie základy pre udržateľnú, inovatívnu a inkluzívnu budúcnosť.
Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová v správe pre médiá uviedla, že dosiahnutie 400 miliárd eur vo vyplácaní prostriedkov z nástroja NGEU je viac ako míľnik, je to dôkaz odhodlania Únie premeniť krízu na príležitosť.
„Budujeme Úniu, ktorá je ekologickejšia, konkurencieschopnejšia a spravodlivejšia pre všetkých. Keď vstupujeme do záverečnej fázy tohto historického programu, naše zameranie zostáva jasné: dosahovanie výsledkov, ktoré zabezpečia odolnosť Európy, jej vedúce postavenie v globálnej zelenej transformácii a prosperitu pre budúce generácie,“ vysvetlila šéfka EK.
Komisia vyplatila Nemecku sumu 4,6 miliardy eur, čo predstavuje tretiu platbu krajiny v rámci mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.
Slovensko získalo 1,25 miliardy eur, pričom táto suma pokryla šieste a siedme platby krajiny v rámci RRF. Tieto fondy podporujú širokú škálu reforiem a investícií na Slovensku. Podporia reformy v predprimárnom vzdelávaní, zavedenie centrálneho riadiaceho systému pre štátom kontrolované nemocnice, čím sa zlepší efektívnosť zdravotnej starostlivosti. Podporia tiež energetické reformy vrátane zjednodušených sieťových pripojení pre obnoviteľné zdroje energie a zriadenia zón vhodných na výrobu veternej energie s cieľom znížiť závislosť od fosílnych palív.
Šiesta a siedma platba pokryje investície do inovácií v oblastiach, ako sú štipendiá pre talentovaných a znevýhodnených študentov, spoluprácu medzi akademickou obcou a podnikmi, zvyšovanie energetickej efektívnosti a inovačné zdravotnícke technológie.
Komisie spresnila, že utorňajšie uvoľnenie financií nadväzuje na šiestu žiadosť Slovenska o platbu (predloženú 30. júna 2025, schválenú EK v januári 2026) a siedmu žiadosť o platbu (predloženú v novembri 2025, schválenú EK vo februári 2026).
Slovensko tak dostalo 81 % svojich celkových pridelených prostriedkov vo výške 6,4 miliardy eur, pričom 62 % všetkých míľnikov a cieľov v rámci svojho národného plánu obnovy bolo dokončených.
Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, ktorý má k dispozícii až 577 miliárd eur vo forme grantov a úverov, prispel k zmierneniu hospodárskeho a sociálneho vplyvu pandémie ochorenia COVID-19. Keďže RRF má byť ukončený na konci roka 2026, členské štáty musia splniť všetky zostávajúce míľniky do augusta 2026 a predložiť žiadosti o záverečnú platbu do septembra 2026.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Komisia pripomenula, že tento prelomový údaj zdôrazňuje kľúčovú úlohu RRF pri stimulovaní transformačných reforiem a investícií, ktoré urýchľujú energetickú nezávislosť Európy, zelenú a digitálnu transformáciu a odolnosť a konkurencieschopnosť Únie.
Nástroj NGEU vstupuje do svojej záverečnej fázy. Jeho vplyv je čoraz hmatateľnejší, posilňuje schopnosť EÚ zvládať energetickú krízu a zároveň kladie základy pre udržateľnú, inovatívnu a inkluzívnu budúcnosť.
Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová v správe pre médiá uviedla, že dosiahnutie 400 miliárd eur vo vyplácaní prostriedkov z nástroja NGEU je viac ako míľnik, je to dôkaz odhodlania Únie premeniť krízu na príležitosť.
„Budujeme Úniu, ktorá je ekologickejšia, konkurencieschopnejšia a spravodlivejšia pre všetkých. Keď vstupujeme do záverečnej fázy tohto historického programu, naše zameranie zostáva jasné: dosahovanie výsledkov, ktoré zabezpečia odolnosť Európy, jej vedúce postavenie v globálnej zelenej transformácii a prosperitu pre budúce generácie,“ vysvetlila šéfka EK.
Komisia vyplatila Nemecku sumu 4,6 miliardy eur, čo predstavuje tretiu platbu krajiny v rámci mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.
Slovensko získalo 1,25 miliardy eur, pričom táto suma pokryla šieste a siedme platby krajiny v rámci RRF. Tieto fondy podporujú širokú škálu reforiem a investícií na Slovensku. Podporia reformy v predprimárnom vzdelávaní, zavedenie centrálneho riadiaceho systému pre štátom kontrolované nemocnice, čím sa zlepší efektívnosť zdravotnej starostlivosti. Podporia tiež energetické reformy vrátane zjednodušených sieťových pripojení pre obnoviteľné zdroje energie a zriadenia zón vhodných na výrobu veternej energie s cieľom znížiť závislosť od fosílnych palív.
Šiesta a siedma platba pokryje investície do inovácií v oblastiach, ako sú štipendiá pre talentovaných a znevýhodnených študentov, spoluprácu medzi akademickou obcou a podnikmi, zvyšovanie energetickej efektívnosti a inovačné zdravotnícke technológie.
Komisie spresnila, že utorňajšie uvoľnenie financií nadväzuje na šiestu žiadosť Slovenska o platbu (predloženú 30. júna 2025, schválenú EK v januári 2026) a siedmu žiadosť o platbu (predloženú v novembri 2025, schválenú EK vo februári 2026).
Slovensko tak dostalo 81 % svojich celkových pridelených prostriedkov vo výške 6,4 miliardy eur, pričom 62 % všetkých míľnikov a cieľov v rámci svojho národného plánu obnovy bolo dokončených.
Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, ktorý má k dispozícii až 577 miliárd eur vo forme grantov a úverov, prispel k zmierneniu hospodárskeho a sociálneho vplyvu pandémie ochorenia COVID-19. Keďže RRF má byť ukončený na konci roka 2026, členské štáty musia splniť všetky zostávajúce míľniky do augusta 2026 a predložiť žiadosti o záverečnú platbu do septembra 2026.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)