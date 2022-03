Slovensko daruje Ukrajine motorovú naftu a letecké palivo

Bratislava 2. marca (TASR) – Slovenská republika daruje Ukrajine 10 miliónov litrov motorovej nafty a 2,4 milióna litrov leteckého paliva. Odsúhlasila to v stredu vláda na návrh ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS).



"V záujme materiálnej pripravenosti a pomoci vzhľadom na situáciu na Ukrajine je potrebné zabezpečiť dostatočné množstvo paliva. Ukladá sa tak úloha podpredsedovi vlády a ministrovi hospodárstva zabezpečiť 10 miliónov litrov motorovej nafty a 2,4 milióna litrov leteckého paliva a súčasne ich darovať Ukrajine," konštatuje sa v materiáli.



Sulík po rokovaní vlády skonštatoval, že Slovensko nie je jediný štát, ktorý takéto niečo robí. "Tá pomoc je čoraz viac koordinovaná v rámci EÚ, aj z nejakého fondu preplácaná, čiže očakávam, že aj toto bude neskôr preplatené," podotkol.



Priblížil, že palivá odchádzajú zo Slovnaftu a budú prečerpané do cisterien, ktoré sú na širokom rozchode buď v Dobrej, čo je pred slovensko-ukrajinskou hranicou, alebo v Čope, teda za hranicou. Podľa Sulíka ide o 10 alebo 12 vlakov. Pôvodný zámer pritom bol uvoľniť to zo štátnych hmotných rezerv, ale takéto niečo podľa neho zákon nedovoľuje.