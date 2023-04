Slovensko dočasne pozastaví dovoz obilia z Ukrajiny

Bratislava 17. apríla (TASR) - Slovensko dočasne pozastaví dovoz obilia a ďalších vybraných produktov z Ukrajiny. V pondelok o tom informoval Úrad vlády SR s tým, že k téme zasadne medzirezortná pracovná skupina. Dovoz poľnohospodárskych produktov z Ukrajiny už cez víkend zakázalo Poľsko a Maďarsko. Európska komisia označila jednostranné opatrenia členských štátov Európskej únie (EÚ) v oblasti obchodu sú neprijateľné.



Dovozu lacného ukrajinského obilia nedokážu konkurovať slovenskí farmári, ktorým tak môžu hroziť existenčné problémy. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka upozornilo, že vyčerpalo všetky zákonné a kompetenčné možnosti regulácie dovozu z Ukrajiny pri zachovaní koridorov solidarity. Tie mali pôvodne slúžiť na vývoz obilia do tretích krajín, veľké množstvá však končia v európskych skladoch a spôsobujú destabilizáciu trhu v členských krajinách EÚ. "Ďalšie, prísnejšie opatrenia na reguláciu dovozu komodít z Ukrajiny je potrebné zaviesť na úrovni vlády," zdôraznilo ministerstvo.



Pozastavenie dovozu poľnohospodárskych produktov z Ukrajiny do Poľska a Maďarska kritizovala Európska komisia. Tá zdôraznila, že obchodná politika patrí do výlučnej právomoci EÚ, a preto sú podľa nej jednostranné opatrenia neprijateľné.



Štátne orgány na základe zistenia kontaminovanej pšenice dovezenej z Ukrajiny minulý týždeň zakázali spracovanie a uvádzanie ukrajinského obilia nielen v potravinovom, ale aj krmovinovom reťazci. Zintenzívnili sa tiež kontroly i opatrenia na hraniciach.