Slovensko doplní do daňového dohovoru s OECD dorovnávaciu daň
Autor TASR
Bratislava 13. mája (TASR) - Slovensko doplní do prílohy Dohovoru o vzájomnej pomoci v daňových záležitostiach Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) ustanovenie týkajúce sa dorovnávacej dane. Oznámenie o tomto kroku na návrh Ministerstva financií (MF) SR v stredu schválila vláda.
Rezort pripomenul, že dohovor je právnym základom pre výmenu informácií na požiadanie, spontánnu výmenu informácií, automatickú výmenu informácií, ako aj pre rôzne formy administratívnej spolupráce v oblasti daní. Slovenská republika dokument podpísala v máji 2013. Aktuálne doplnenie robí na základe požiadavky OECD.
„Predmetná požiadavka sekretariátu OECD súvisí so zabezpečením automatickej výmeny oznámení s informáciami na určenie dorovnávacej dane so zmluvnými partnermi,“ priblížilo MF. Slovensko túto daň zaviedlo zákonom z roku 2023. Jej cieľom je zabezpečiť minimálnu úroveň zdanenia príjmov veľkých nadnárodných a vnútroštátnych skupín vo výške 15 %.
Ministerstvo zdôraznilo, že aktuálny krok nevytvára nový právny vzťah, ide iba o zabezpečenie notifikácie depozitárovi dohovoru. Termín je stanovený do 31. mája 2026.
