PS: Slovensko hlasovalo proti RePowerEU bez mandátu výboru NRSR
Poslankyňa za PS Beáta Jurík mala na nezrovnalosť upozorniť ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraja Blanára (Smer-SD).
Autor TASR
Bratislava 27. januára (TASR) - Slovensko hlasovalo proti nariadeniu Európskej únie RePowerEU bez mandátu príslušného výboru Národnej rady (NR) SR. V utorok o tom informovalo opozičné hnutie Progresívne Slovensko.
Poslankyňa za PS Beáta Jurík mala na nezrovnalosť upozorniť ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraja Blanára (Smer-SD). „Na Radu pre všeobecné záležitosti poslal svojho štátneho tajomníka bez mandátu výboru, ktorý vládu zaväzuje v jej konaní,“ priblížila.
„V stanovisku, ktoré výbor schválil tichou procedúrou, teda bez schôdze, sa vôbec nehovorilo o hlasovaní o legislatíve RePowerEU. Štátny tajomník jednoducho nemohol vyjadriť pozíciu Slovenskej republiky,“ uviedla s tým, že PS pre toto ich konanie zvažuje aj ďalšie právne kroky. Vysvetlenie, že pozícia Slovenska bola dlhodobo známa, podľa nej neobstojí.
Podpredseda PS a člen Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti Ivan Štefunko dodal, že na odstrihnutie od ruského plynu sa vláda mohla a mala pripravovať roky vopred. Ruský plyn podľa Štefunka nikdy nebol lacný a už vôbec nie spoľahlivý. „Ak vláda tvrdí opak, mala by vysvetliť, prečo je v Česku plyn lacnejší, hoci sa naši susedia od ruských zdrojov odstrihli už dávnejšie. Keby premiér dlhodobo neútočil na Európsku úniu, mohol pre Slovensko vyrokovať výhodnejšie podmienky,“ uzavrel.
