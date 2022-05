Slovensko IT predstavilo prototyp riešenia stránky Moje Slovensko

Bratislava 13. mája (TASR) - Štátna spoločnosť Slovensko IT predstavila na neformálnom stretnutí s komunitou odborníkov a dobrovoľníkov prototyp modernizovanej stránky Moje Slovensko. Kľúčovou úlohou osobnej zóny Moje Slovensko je na jednom mieste poskytnúť občanom všetky potrebné služby na vybavenie úradnej záležitosti, medzi ktoré patria elektronická schránka, správa podaní, úložisko dokumentov či prehľad komunikácie so štátom.



"Naším záujmom je získavať relevantnú spätnú väzbu priebežne, preto sa snažíme byť otvorení v komunikácii s verejnosťou," povedal generálny riaditeľ spoločnosti Pavol Miroššay. V podobných stretnutiach chcú podľa neho pokračovať aj naďalej.



Manažér tímu, ktorý sa stará o funkčné a dizajnové systémy nového návrhu riešenia, Milan Krajč dodal, že štát investuje množstvo času a prostriedkov na tvorbu kvalitných elektronických služieb. "Pri diskusiách s občanmi sme však zistili, že väčšina ľudí nemá k týmto službám vôbec prístup. Aj preto sa v Slovensko IT snažíme vytvoriť digitálny ekosystém občana, ktorého cieľom nie je len zjednodušenie prístupu k službám, ale aj ich proaktívna komunikácia," povedal.



Miroššay zdôraznil, že cieľom je zmeniť k lepšiemu spôsob, akým sa k štátnym IT systémom pristupuje. "Potrebujeme rozumne reflektovať dobu, zmeniť projektový prístup na produktový a posilniť agilný vývoj," dodal.