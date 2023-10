Slovensko IT získalo desať certifikátov kvality podľa normy ISO

Bratislava 30. októbra (TASR) - Spoločnosť IT Slovensko, ktorej akcionárom je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, získala desať certifikátov kvality podľa normy ISO. Spoločnosť tak preukázala manažment kvality a bezpečnosti na vysokej úrovni. Informovala o tom v pondelok marketingová špecialistka spoločnosti Stella Ballová.



"Audit v Slovensko IT sa zameriaval na procesy a kľúčové oblasti IT, výsledkom čoho sú udelené významné medzinárodné certifikáty. Môžeme tak potvrdiť, že spoločnosť aktívne dosahuje vysokú úroveň kvality. Manažment, ale aj jednotliví zamestnanci preukázali, že je spoločnosť pripravená reagovať na zmeny v oblasti informačných technológií," uviedol generálny riaditeľ audítorskej a certifikačnej spoločnosti TÜV SÜD Slovakia Branislav Chmel.



Slovensko IT získalo certifikát systému manažérstva kvality, systému environmentálneho manažérstva, systému protikorupčného manažérstva, systému manažérstva služieb a Business Continuity Management System (BCMS).



Ďalej aj certifikát systému manažérstva informačnej bezpečnosti, certifikát informačnej bezpečnosti na ochranu cloudových služieb, systému manažérstva cloudových služieb, riadenia kvality softvéru a GDPR podľa požiadaviek zákona o ochrane osobných údajov.



"V poslednom roku sme dobudovali kľúčové kompetencie a tieto medzinárodné známky kvality vnímame ako potvrdenie toho, že ideme správnym smerom. Poskytovať naše IT služby bezpečne a efektívne vnímame ako našu spoločenskú zodpovednosť," uzavrel generálny riaditeľ Slovensko IT Peter Jakub s tým, že podobných zmien majú v pláne v najbližšej dobe viac.