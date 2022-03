Bratislava 24. marca (TASR) - Slovensko je na chvoste európskeho barometra finančnej pohody. Ukazuje to najnovší Barometer finančnej pohody 2021, ktorý vydáva spoločnosť Intrum, európsky líder v oblasti správy pohľadávok.



"Intrum Barometer finančnej pohody je jednoduchý nástroj, kde sa vieme pozrieť, ako sa celkovo darí spotrebiteľom na Slovensku a aj v rámci celej Európy v oblasti ich domácich financií. Iba piatim krajinám sa medziročne podarilo celkové skóre zlepšiť. Ostatné krajiny zaznamenali zhoršenie, čo aj bolo očakávané vzhľadom na koronakrízu a jej dopady na ekonomiku. Slovensko sa, žiaľ, v celkovom hodnotení prepadlo až na predposledné 23. miesto," dodal Martin Musil, výkonný riaditeľ Intrum Slovakia, s. r. o.



Úspory, príjem domácností a finančná gramotnosť sú silné stránky krajín s najväčšou finančnou pohodou Nemecka, Rakúska a Švajčiarska, ktoré sú najsilnejšími hráčmi v tohtoročnom barometri.



Prvé Rakúsko vďačí za svoje umiestnenie stabilným disponibilným príjmom domácností a trvalo vysokej finančnej gramotnosti. Napríklad pojem "ročná percentuálna miera nákladov" vedelo správne definovať 69 % Rakúšanov, čo je viac ako európsky priemer 57 %. Zo Slovákov to vedelo len 52 %.



Nemecko bolo druhé. Vysoké disponibilné príjmy domácností podržali nemeckých spotrebiteľov v období politickej neistoty a prudko rastúcej inflácie. V roku 2021 sa však evidovala mierne znížená schopnosť obyvateľov krajiny sporiť si do budúcna v porovnaní s inými krajinami.



Najväčším skokanom v rebríčku je Švajčiarsko, ktoré si medziročne polepšilo až o 12 miest a dosiahlo tretie miesto v celkovom poradí. Hnacou silou boli pritom vysoké úspory obyvateľov.



Barometer finančnej pohody je nástroj na meranie a prehľad finančnej pohody európskych spotrebiteľov v 24 krajinách. Údaje pre tvorbu rebríčka sú získavané z Európskeho prieskumu platobného správania spotrebiteľov (ECPR - European Consumer Payment Report) a zo štatistických hospodárskych výsledkov jednotlivých krajín.