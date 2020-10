Slovensko je súčasťou deklarácie za vybudovanie cloudového úložiska EÚ

Bratislava 16. októbra (TASR) - Slovensko sa pripojilo k deklarácii za vybudovanie vlastného cloudového úložiska Európskej únie (EÚ). Informovalo o tom v piatok tlačové oddelenie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR.



"Pre digitálnu transformáciu EÚ je kľúčové bezpečné zdieľanie a ukladanie obrovských objemov dát. Lenže pri využívaní tzv. cloudových služieb je EÚ stále do vysokej miery odkázaná na štáty mimo Únie, kde sa dnes väčšina veľkokapacitných úložísk nachádza," uviedol rezort s tým, že to prináša aj množstvo problémov a bezpečnostných rizík. Členské štáty preto prijali deklaráciu, v ktorej sa zaviazali spojiť sily a vybudovať európske cloudové úložisko novej generácie.



"Odborníci sa zhodujú, že ďalšiu veľkú vlnu digitálnej transformácie spoločnosti a ekonomiky budú poháňať najmä potreby priemyslu a jeho dáta," pripomenul rezort. Vlastný cloudový systém teda Únia potrebuje práve preto, aby dokázala obstáť v globálnej konkurencii a zaistiť bezpečnosť dát.



"Našou zodpovednosťou je zabezpečiť pre európske podniky vhodné podmienky na rozvoj cloudových kapacít s globálnym dosahom, ktoré uspokoja budúce potreby zdieľania a ukladania priemyselných údajov," zhodli sa signatári deklarácie.



Podľa vicepremiérky a šéfky rezortu informatizácie Veroniky Remišovej (Za ľudí) je životne dôležité, aby mala Únia svoje dáta plne pod kontrolou a aby jej verejný sektor, podniky i občania mali k dátam rýchly a bezpečný prístup.



Európske veľkokapacitné úložisko má spĺňať najvyššie štandardy pokiaľ ide o ochranu údajov, kybernetickú bezpečnosť, prenos údajov, transparentnosť, otvorenosť, výkon a spoľahlivosť. Dátová stratégia EÚ vyzýva členské štáty a priemysel, aby spolu s Európskou komisiou investovali do európskej cloudovej federácie a spoločných dátových priestorov.



Európska komisia plánuje v nadchádzajúcom programovom období 2021 - 2027 investovať do cloudu viac ako dve miliardy eur, pričom z nového Mechanizmu na obnovu a odolnosť sa ešte očakávajú dodatočné zdroje. "Celkové financovanie v oblasti cloudu a dát by tak mohlo dosiahnuť až desať miliárd eur," uzavrel rezort.