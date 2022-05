Slovensko je top dovolenkovou destináciou viac ako polovice Slovákov

Bratislava 26. mája (TASR) – Slovensko je top destináciou viac ako polovice Slovákov, ktorí plánujú tento rok dovolenkový pobyt. Pri dlhších pobytoch dokonca v obľúbenosti "tromflo" plážových favoritov, akými sú Chorvátsko či Grécko. S odvolaním sa na posledné prieskumy to uviedla národná organizácia na podporu cestovného ruchu Slovakia Travel.



Organizácia priblížila, že podľa prieskumov popredných mediálnych agentúr a interného prieskumu Slovakia Travel záujem o dovolenku na Slovensku rastie, najmä z pohľadu kratších pobytov do štyroch dní. Slovensko je top destináciou pre viac ako polovicu Slovákov, ktorí si plánujú dovolenky. V prípade dovoleniek trvajúcich nad päť dní vedie výrazne tiež Slovensko, nasledované Chorvátskom, Gréckom a Talianskom.



"Tešia nás takéto vyhliadky na nasledujúce leto. Domáci cestovný ruch sa po ťažkých dvoch rokoch potrebuje pozbierať, a to sa mu podarí len vtedy, ak do našich hôr, národných parkov, hradov a zámkov v tomto najpríjemnejšom ročnom období zavíta čo najviac návštevníkov, ktorí zároveň využijú ubytovacie či stravovacie služby. Radi ich privítame aj v mestách na letných kultúrnych podujatiach. Na Slovensku je všetko blízko a pritom tu nájdete tie najrôznejšie zážitky," zhodnotil generálny riaditeľ Slovakia Travel Václav Mika.







Dovolenkový pobyt podľa organizácie plánuje v tomto roku tretina Slovákov. Na Slovensku preferujú trávenie voľného času na horách a turistiku, čo vyhľadávajú prevažne muži, kúpele a akvaparky zasa uprednostňujú najmä ženy, tretí v poradí záujmu je pobyt na chate alebo doma.



Slovakia Travel dodala, že v týchto dňoch finalizuje prípravu letnej kampane so sloganom "Tak blízko k zážitkom, tak blízko k vám" zameranú na budovanie značky Slovenska ako dovolenkovej destinácie doma a v zahraničí.







"Po ťažkých dvoch rokoch a dlhoročnej absencii propagácie našej krajiny chceme vrátiť Slovensko na cestovateľskú mapu Európy, ako aj do rozhodovacieho koša pri výbere dovolenkovej destinácie. Naším cieľom je zvýšiť príjazdový cestovný ruch," poznamenal Mika. Kampaň spustí organizácia začiatkom júna na Slovensku, v Českej republike, Poľsku a Nemecku, následne v Maďarsku a formou digitálnej kampane aj v Škandinávii a Pobaltí.