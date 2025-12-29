< sekcia Ekonomika
Slovensko je v zálohovaní nápojových obalov mimoriadne úspešné
Zálohovanie vratných nápojových obalov sa po takmer štyroch rokoch fungovania na Slovensku stalo bežnou súčasťou nášho života.
Autor TASR TV/OTS
Bratislava 29. decembra (TASR TV/OTS) - Práve zverejnené údaje z najnovšieho prieskumu každoročne realizovaného výskumnou agentúrou 2muse pre Správcu zálohového systému, n.o. v mesiacoch august/september 2025 vypovedajú samé za seba:
- až 96 % ľudí pozná zálohovanie a rozumie mu,
- až 94 % ľudí má záujem o zálohovanie,
- až 89 % ľudí považuje zálohovanie za užitočné.
Veľmi dôležité sú zároveň medziročné porovnania týchto ukazovateľov, ktoré vykazujú tretí rok po sebe rovnaké hodnoty, čo svedčí o tom, že záujem Slovákov o zálohovanie je dlhodobo stabilný a že ho považujú za užitočné riešenie. „Slovensko je v zálohovaní mimoriadne úspešné. Môžeme byť na seba právom hrdí, pretože patríme v tomto smere medzi najlepších v Európe. V návratnosti nápojových obalov sa držíme nad 90 – percentami. A v uplynulých dňoch sme dokonca prekročili hranicu 4 miliárd vyzbieraných PET fliaš a plechoviek od spustenia zálohovania.“ Takto zhodnotil na tlačovej konferencii zverejnené výsledky prieskumu generálny riaditeľ Správcu zálohového systému Marián Áč.
Prieskum agentúry 2muse pre Správcu zálohového systému zároveň ukázal najdôležitejšie oblasti prínosu zálohovania pre našu spoločnosť. Podľa Viktórie Kajanovičovej z agentúry 2muse sú to hlavne zistenia, „že vďaka zálohovaniu máme čistejšie životné prostredie, že sme sa vďaka zálohovaniu začali viac zamýšľať nad triedením ďalších druhov odpadov a v neposlednom rade aj to, že k zálohovaniu aktívne vedieme aj naše deti a mládež.“
Zverejnené pozitívne údaje o aktívnom prístupe Slovákov k zálohovaniu vníma Správca zálohového systému ako záväzok do budúcnosti, udržať toto smerovanie. Súčasťou prieskumu boli preto aj otázky súvisiace s identifikáciou oblastí, na ktoré by sa mal v ďalšom období Správca sústrediť. Sú to najmä témy spojené s kvalitou a dostupnosťou odberných miest, efektívne vzdelávanie detí a mládeže o zálohovaní a recyklácii, hľadanie nových foriem a motivačných spôsobov ako priviesť k zálohovaniu aj tých, ktorý aktuálne zálohujú sporadicky, alebo vôbec a neposlednom rade aj zvyšovanie povedomia o prevádzkovateľovi zálohového systému na Slovensku a jeho otvorená a transparentná komunikácia o fungovaní zálohovania.
„V roku 2026 nás čaká opäť veľa práce“, poznamenal na záver tlačovej konferencie generálny riaditeľ Správu zálohového systému Marián Áč. Zároveň poďakoval zástupcom slovenských médií, že aktívne pomáhajú popularizovať zálohovanie a veľmi korektne informujú o jeho význame a fungovaní. A rovnako tak ocenil aj slovenské samosprávy, školy, univerzity a vládne inštitúcie za podporu a spoluprácu, ktorej sa zálohovaniu dostáva. „Bez tejto podpory a šírenia informácií o užitočnosti zálohovania by sme nielen nedokázali plniť kritériá návratnosti, ale aj prostredie okolo nás by bolo plné odhodených fliaš a plechoviek, “ uzavrel M. Áč.
Medzi kľúčové zistenia prieskumu agentúry 2muse v tejto oblasti patrí:
- Dostupnosť odberných miest medziročne rastie – 85 % v roku 2025 vs. 80 % v roku 2024.
- Prieskum zaznamenal medziročné zlepšenie v oblasti kvality odberných miest a pokles frekvencie výskytu nedostatkov.
- Medziročne sa nemenia naše zvyky v súvislosti s frekvenciou návštev odberných miest.
- Viac ako 2/3 spotrebiteľov (68%) sa k najbližšiemu odbernému miestu dokáže prepraviť do 15 minút, drvivá väčšina (83-99 percent, podľa veľkosti obce) do 20 minút.
- K hlavným deklarovaným motivátorom zálohovania u obyvateľov Slovenskej republiky naďalej patrí ekologické hľadisko a v popredí je aj využívanie zálohovania na podporu dobročinných aktivít.
- Lepšia informovanosť o organizačnom fungovaní zálohovania má potenciál prispieť k pozitívnejšiemu vnímaniu systému.
„V roku 2026 nás čaká opäť veľa práce“, poznamenal na záver tlačovej konferencie generálny riaditeľ Správu zálohového systému Marián Áč. Zároveň poďakoval zástupcom slovenských médií, že aktívne pomáhajú popularizovať zálohovanie a veľmi korektne informujú o jeho význame a fungovaní. A rovnako tak ocenil aj slovenské samosprávy, školy, univerzity a vládne inštitúcie za podporu a spoluprácu, ktorej sa zálohovaniu dostáva. „Bez tejto podpory a šírenia informácií o užitočnosti zálohovania by sme nielen nedokázali plniť kritériá návratnosti, ale aj prostredie okolo nás by bolo plné odhodených fliaš a plechoviek, “ uzavrel M. Áč.