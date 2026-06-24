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Slovensko-kazašské obchodné fórum posilnilo spoluprácu oboch krajín
Na obchodnom fóre sa zúčastnili delegácie oboch krajín na najvyššej regionálnej a diplomatickej úrovni vrátane deviatich kazašských a 21 slovenských firiem z Banskobystrického kraja.
Autor TASR
Banská Bystrica 24. júna (TASR) - Posilnenie hospodárskej spolupráce, rozvoj regionálnych partnerstiev a nadviazanie nových obchodných kontaktov bolo hlavným cieľom Slovensko-kazašského obchodného fóra, ktoré sa v utorok (23. 6.) uskutočnilo v Banskej Bystrici. Súčasťou podujatia bol podpis troch dokumentov, kľúčových na podporu podnikania v regióne. TASR o tom informoval riaditeľ Banskobystrickej regionálnej komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Peter Záchenský.
Na obchodnom fóre sa zúčastnili delegácie oboch krajín na najvyššej regionálnej a diplomatickej úrovni vrátane deviatich kazašských a 21 slovenských firiem z Banskobystrického kraja. Významným momentom podujatia bolo podľa Záchenského potvrdenie partnerstva prostredníctvom podpisu troch kľúčových bilaterálnych dokumentov.
Hospodársky rozvoj a podporu privátneho sektora podporila dohoda o spolupráci medzi Podnikateľskou komorou Atameken a Banskobystrickou regionálnou komorou SOPK. Zástupcovia oboch územných regiónov spečatili list o zámere spolupráce medzi Karagandskou oblasťou a Banskobystrickým samosprávnym krajom. Kontakty sa rozšírili aj do akademickej sféry podpisom dohody o spolupráci medzi Karagandskou univerzitou akademika E. Buketova a Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Záchenský dodal, že hlavným programom boli rokovania B2B a B2G slovenských a kazašských spoločností. Zástupcovia 30 zúčastnených firiem zo sektorov priemyslu, energetiky, inovácií a služieb diskutovali o konkrétnych investičných projektoch a možnostiach exportu. „Podujatie potvrdilo rastúci potenciál prehlbovania vzťahov medzi slovenskými a kazašskými podnikateľskými subjektmi s dôrazom na regionálnu synergiu,“ dodal riaditeľ komory, ktorá podujatia spolu s ďalšími partnermi organizovala.
Na obchodnom fóre sa zúčastnili delegácie oboch krajín na najvyššej regionálnej a diplomatickej úrovni vrátane deviatich kazašských a 21 slovenských firiem z Banskobystrického kraja. Významným momentom podujatia bolo podľa Záchenského potvrdenie partnerstva prostredníctvom podpisu troch kľúčových bilaterálnych dokumentov.
Hospodársky rozvoj a podporu privátneho sektora podporila dohoda o spolupráci medzi Podnikateľskou komorou Atameken a Banskobystrickou regionálnou komorou SOPK. Zástupcovia oboch územných regiónov spečatili list o zámere spolupráce medzi Karagandskou oblasťou a Banskobystrickým samosprávnym krajom. Kontakty sa rozšírili aj do akademickej sféry podpisom dohody o spolupráci medzi Karagandskou univerzitou akademika E. Buketova a Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Záchenský dodal, že hlavným programom boli rokovania B2B a B2G slovenských a kazašských spoločností. Zástupcovia 30 zúčastnených firiem zo sektorov priemyslu, energetiky, inovácií a služieb diskutovali o konkrétnych investičných projektoch a možnostiach exportu. „Podujatie potvrdilo rastúci potenciál prehlbovania vzťahov medzi slovenskými a kazašskými podnikateľskými subjektmi s dôrazom na regionálnu synergiu,“ dodal riaditeľ komory, ktorá podujatia spolu s ďalšími partnermi organizovala.