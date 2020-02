Slovensko klesá v rebríčkoch podnikateľského prostredia, upozorňuje EK

Bratislava 26. februára (TASR) – Slovensko klesá v rebríčkoch konkurencieschopnosti. V porovnaní s rokom 2018 kleslo napríklad o tri pozície v rebríčku Doing Business a o jednu priečku aj v rebríčku Global Competitiveness. Hlavnými prekážkami v podnikaní sú nízka kvalita inštitúcií, vysoká úroveň vnímania korupcie, nízka právna istota a málo predvídateľná a často sa meniaca regulácia. Vyplýva to z pravidelnej hodnotiacej správy Európskej komisie (EK) o Slovensku 2020, ktorú v stredu, tak ako aj pre ostatné štáty EÚ, zverejnila Európska komisia.



"Neznamená to však, že sa nič nedeje. Na Slovensku sa prijali viaceré balíčky na podporu podnikateľského prostredia, ale v porovnaní s inými krajinami nejdeme dostatočnej rýchlo," povedala vedúca tímu ekonomických analýz Zastúpenia EK na Slovensku Lívia Vašáková. EK vníma aj politický vplyv v regulačných inštitúciách, ktoré ovplyvňujú kvalitu podnikateľského prostredia.



Problémom slovenských podnikov sú tiež nedostatočné inovácie. EK upozornila na veľmi nízke výdavky súkromného sektora, ktorý sa podieľa na výskume a vývoji a inováciách výškou iba 0,45 % hrubého domáceho produktu (HDP) Slovenska z celkových výdavkov vo výške 0,84 % HDP. Cieľu zvýšiť výdavky na financovanie vedy a výskumu na 1,2 % HDP sa Slovensko priblížilo iba v roku 2015, keď sa dočerpávali eurofondy.



Podľa ekonomickej radkyne Zastúpenia EK na Slovensku Ľudmily Majláthovej krajina navyše pomaly čerpá zdroje na výskum a vývoj z nového cyklu eurofondov EÚ. "Slovensko má vyčlenených 2,2 miliardy eur práve na podporu výskumu, vývoja a inovácií a to čerpanie je veľmi nízke," uviedla Majláthová. Nepodarilo sa podľa nej naštartovať opatrenia, ktoré by pomohli s aplikovaným výskumom či s prepájaním výskumníkov s podnikateľmi.



Majláthová pripomenula, že v predchádzajúcich rokoch Slovensko prišlo o peniaze z EÚ na výskum a vývoj, ktoré nestihlo vyčerpať, a vlani sa vyhlo decommitmentu iba za cenu spojenia operačného programu Výskum a inovácie s operačným programom Integrovaná infraštruktúra. "Na to, aby sa Slovensko vyhlo ďalšej strate, je treba zlepšiť efektívnosť systému riadenia a kontroly," dodala.



Slabé financovanie a nízka efektívnosť vedy výskumu a vývoja má za následok málo výskumníkov vo firmách, nízky počet vedeckých publikácií a nízky počet patentov. Kapacita Slovenska inovovať je podľa EK nevýrazná a v krajine je tiež málo malých a stredných podnikov, ktoré inovujú. Za pozitívny príklad podpory výskumu označila EK zvýšenie superodpočtu na výskum a vývoj na 200 %.