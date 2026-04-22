Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 22. apríl 2026Meniny má Slavomír
< sekcia Ekonomika

Slovensko má na Európskom hospodárskom kongrese vlastný panel

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Slovensko sa od stredy prezentuje na 18. ročníku Európskeho hospodárskeho kongresu v Katoviciach.

Katovice 22. apríla (TASR) - Slovensko sa od stredy prezentuje na 18. ročníku Európskeho hospodárskeho kongresu v Katoviciach, jedného z najvýznamnejších ekonomických a politických fór v strednej Európe. Jeho súčasťou je odborný slovensko-poľský panel zameraný na obchodnú a investičnú spoluprácu. Varšavského spravodajcu TASR o tom informovalo Veľvyslanectvo SR vo Varšave.

Kongres dlhodobo prepája politických predstaviteľov, podnikateľov, investorov aj vedeckú komunitu a venuje sa témam, ktoré formujú ekonomickú realitu Európy. „Nie je to akademická debata, ale platforma, kde sa stretáva politika s rozhodnutiami trhu a investičným kapitálom,“ uviedla veľvyslankyňa SR v Poľsku Andrea Elscheková Matisová a kongres označila za „Davos strednej a východnej Európy“.

Slovensko na kongrese okrem diplomatov reprezentuje generálna riaditeľka sekcie stratégie ministerstva hospodárstva Katarína Augustini, ktorá vystúpila v úvodnom medzivládnom paneli o európskej energetike. Diskusia sa zameriavala na energetickú politiku, bezpečnosť dodávok a širšie súvislosti energetickej transformácie v Európe.

V stredu sa koná aj odborný slovensko-poľský panel venovaný obchodnej a investičnej spolupráci, ktorý sa slovenskému veľvyslanectvu podarilo zaradiť do programu. Diskusia sa sústredí na oblasti kľúčové pre bilaterálne vzťahy aj širší európsky kontext, najmä energetickú infraštruktúru, investície a logistiku.

Zaradenie slovensko-poľského panelu medzi sedem bilaterálnych diskusií s vybranými krajinami podľa ekonomickej diplomatky Dagmar Urbanovej potvrdzuje význam Slovenska v rámci programu podujatia. Panel sa koná v prvý, najdôležitejší deň kongresu spolu s diskusiami venovanými Francúzsku a Taiwanu.

Za slovenskú stranu sa na paneli zúčastnia predstavitelia podnikateľského sektora vrátane výkonného riaditeľa agentúry SARIO, zástupcov energetiky, plynárenstva, logistiky a investičných projektov v cestovnom ruchu.

Ak má stredná Európa obstáť v európskej konkurencii, musí lepšie prepájať svoje kapacity tam, kde má spoločné záujmy a reálne ekonomické väzby. Slovensko-poľská spolupráca je presne tým priestorom, kde sa tieto ambície môžu pretaviť do konkrétnych výsledkov,“ uviedla Elscheková Matisová.





(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
.

