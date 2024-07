Slovensko má nedostatok opatrovateliek, o túto prácu nie je záujem

Bratislava 24. júla (TASR) - Sociálne zariadenia pre seniorov sa boria s nedostatkom opatrovateliek na Slovensku, o túto prácu nemá už takmer nikto záujem. Pre nedostatok personálu hrozí niektorým zariadeniam aj zatvorenie. Upozornila na to Komora opatrovateliek Slovenska (KOS).



"Nedocenená fyzická a psychická náročnosť práce opatrovateľov, sústavné preťažovanie z dôvodu ich nedostatočného počtu, presvedčenie, že túto prácu môže robiť každý, zdegradovanie profesie opatrovateľa na niečo podradné, k tomu minimálny plat, to všetko spôsobuje, že na ponuku práce opatrovateľa sa už nikto nehlási," uviedla predsedníčka KOS Dana Grafiková.



Dodala, že najmä počas leta nemajú opatrovateľky vyhovujúce pracovné podmienky, čo spôsobuje nezáujem a nedostatok opatrovateliek, ako aj horšiu kvalitu starostlivosti o seniorov. Opatrovateľky by mali byť podľa nej prioritou štátu a nie prehliadanou skupinou na Slovensku, inak pre ich nedostatok hrozí niektorým sociálnym zariadeniam aj zatvorenie. Grafiková spresnila, že z tohto dôvodu musel dočasne zatvoriť zariadenie pre seniorov Domov MUDr. Dallosa v Moravskom Svätom Jáne a klientov umiestniť do svojich rodín.



"Dnes opatrovatelia ledva prežívajú, hoci ťažko pracujú, dokonca často musia mať aj dve práce, aby vyžili. A vidina chudoby s minimálnym dôchodkom v schátranom zdraví je takisto odrádzajúca, pretože ak dlhé roky pracujete za nízku mzdu, máte minimálny dôchodok," doplnila.



KOS už dlhodobo žiada vládu, aby zvýšila investície do sociálnych služieb, najmä na platy opatrovateliek, a započítala aj prax opatrovateliek zo zahraničia a z domácej starostlivosti. Zároveň je podľa nej dôležité zlepšiť prípravu opatrovateliek, keďže v sociálnych zariadeniach je v súčasnosti viac osôb s ťažkým zdravotným stavom, ktoré si vyžadujú väčšiu fyzickú silu, vedomosti aj skúsenosti.



Na nepriaznivý stav opatrovateľov a opatrovateliek upozorňuje aj predsedníčka Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v SR Anna Ghannamová, ktorá navrhuje, aby sa voľné pracovné miesta obsadili cudzincami z tretích krajín alebo sa prijali opatrenia na motiváciu mladých ľudí, a to zavedením nástupného motivačného bonusu.