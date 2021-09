Rada: SR má v EÚ najhoršiu dlhodobú udržateľnosť verejných financií

Bratislava 3. augusta (TASR) – Indikátor dlhodobej udržateľnosti verejných financií má Slovensko v súčasnosti v pásme vysokého rizika a zároveň je najhorší v rámci krajín EÚ. Vyplýva to zo správy o hodnotení plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti a pravidiel rozpočtovej transparentnosti za rok 2020, ktorú Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) v utorok (31. 8.) predložila do Národnej rady SR.



„Ešte pred vypuknutím krízy dosiahol indikátor dlhodobej udržateľnosti úroveň vysokého rizika a bol tak na najhoršej úrovni od roku 2013. Samotná kríza ho ešte viac zhoršila,“ uviedla v piatok RRZ. Dosiahnutie najhoršej dlhodobej udržateľnosti verejných financií od nadobudnutia ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti ešte pred vypuknutím krízy začiatkom roku 2020, ako aj problémy s financovaním štátu počas krízy podľa RRZ potvrdzujú čiastočnú nefunkčnosť tohto zákona.



Na podporu dosiahnutia dlhodobej udržateľnosti verejných financií vníma RRZ ako akútnu potrebu prijatia novely ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Napriek požiadavkám ústavného zákona z roku 2011 nie sú stále implementované výdavkové limity, ktoré by mohli výrazne znížiť riziko opakovania podobného negatívneho vývoja verejných financií.



RRZ preto privítala záväzok vlády v pláne obnovy implementovať výdavkové limity. V apríli 2021 Eurostat zverejnil údaje o hrubom dlhu ku koncu roka 2020 na úrovni 60,6 % HDP. „V porovnaní s rokom 2019 tak dlh stúpol o 12,4 percentuálneho bodu a prekročil najvyššie sankčné pásmo ústavného limitu na dlh. V súčasnosti platné znenie Ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti v takejto situácii okrem iného nariaďuje vláde predložiť na rokovanie národnej rady návrh opatrení na zníženie dlhu,“ pripomenula RRZ. Tento návrh opatrení zatiaľ vláda nepredložila.