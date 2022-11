Slovensko má veľký potenciál ozeleniť priemysel obnoviteľným vodíkom

Bratislava 11. novembra (TASR) - Slovensko má veľký potenciál ozeleniť svoj chemický a oceliarsky priemysel obnoviteľným vodíkom. Uviedol to Ján Weiterschűtz, predseda Národnej vodíkovej asociácie Slovenska (NVAS) v rámci 2. ročníka energetickej konferencie Energy Manifest Fórum 2022, organizovanej Slovenskou batériovou alianciou (SBaA) a NVAS.



"Znovu môžeme ako krajina hrať prvé husle v preprave plynu v rámci EÚ, tentokrát vodíka z Ukrajiny do EÚ. V doprave bude vodík mieriť hlavne do sektora ťažšej dopravy, osobnú však tiež nevynechá," priblížil.



Do roku 2030 by mal podľa neho vodík nahradiť 4,5 % fosílnych palív v doprave. "Suma sumárum, vodíku bude venovaný značný podiel transformácie energetiky, dopravy a priemyslu. Jeho podiel sa odhaduje medzi 15 až 30 % na celkovej globálnej spotrebe energií v roku 2050," podčiarkol.



"Aj keď batériové riešenia vieme v praxi využívať už dnes, dlhodobo nebudú schopné na 100 % pokryť dopyt po alternatívnych riešeniach v mobilite a priemysle. Podľa Európskej asociácie uskladňovania energie budú do roku 2030 postačovať batérie s postupným zavádzaním vodíka. Potom však budú musieť na scénu nastúpiť aj vodíkové technológie," poznamenal. Podľa Weiterschűtza by sa ich rozvoj mohol urýchliť prijatím Akčného plánu na realizáciu opatrení Národnej vodíkovej stratégie.



"Záujem podnikateľského sektora aj samospráv o bezemisné vodíkové riešenia je aj u nás na Slovensku značný. Aj v prípade vodíka však už dnes vidíme reálne výsledky. Prvé pilotné projekty výroby vodíka a výstavby čerpacích staníc podporila už Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) a ďalších hmatateľných výsledkov sa môžeme dočkať už v prvom polroku budúceho roka," dodal Weiterschűtz.