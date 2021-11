Slovensko malo vlani v porovnaní s priemerom EÚ nižší rast dlhu

Bratislava 3. novembra (TASR) - Slovensko vlani zaznamenalo deficit verejných financií na úrovni 5,5 % hrubého domáceho produktu (HDP) alebo 5,062 miliardy eur, čo predstavuje medziročný nárast o 4,17 percentuálneho bodu. Hrubý dlh verejnej správy bol ku koncu minulého roka 55,009 miliardy eur, čo je 59,7 % HDP. Vyšší deficit dosiahlo vlani v rámci EÚ 13 krajín. Vyplýva to zo Súhrnnej výročnej správy SR za rok 2020, ktorú v stredu schválila vláda.



V rámci európskej dvadsaťsedmičky vlani dosiahlo 17 krajín vyšší schodok a 13 krajín dosiahlo vyšší dlh verejnej správy ako Slovenská republika. Priemerný schodok EÚ bol 6,9 % HDP a priemerný dlh verejnej správy EÚ dosiahol 90,1 % HDP.



„Slovenská republika dosiahla v porovnaní s priemerom krajín EÚ aj eurozóny nižšie zvýšenie deficitu a dlhu,“ konštatuje správa z dielne rezortu financií. Najvyšší schodok verejnej správy v rámci EÚ, a to 11 % HDP, vlani vykázalo Španielsko, druhé skončilo Grécko s deficitom 10,1 % HDP nasledované Maltou s 9,7 % HDP a Talianskom s deficitom 9,6 % HDP.



Rezort financií pripomenul, že v roku 2020 vládny schodok aj dlh v eurozóne v rámci všetkých krajín EÚ v porovnaní s rokom 2019 výrazne vzrástol najmä z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19. V eurozóne podiel deficitu k HDP vzrástol z 0,6 % v roku 2019 na 7,2 % HDP v roku 2020 a v rámci EÚ z 0,5 % HDP na 6,9 % HDP. V eurozóne podiel vládneho dlhu k HDP vzrástol z 83,6 % ku koncu roka 2019 na 97,3 % HDP ku koncu roka 2020 a v rámci EÚ zo 77,2 % HDP na 90,1 % HDP.



Medzi krajinami s najvyšším dlhom sú krajiny s dlhodobo vysokými dlhmi ako Grécko a Taliansko. Sedem krajín dosiahlo úroveň zadlženosti nad 100 % HDP. Najvyšší dlh verejnej správy v roku 2020 opäť vykázalo Grécko, a to 206,3 % HDP, Taliansko 155,6 % HDP, Portugalsko 135,2 % HDP, Španielsko 120 %. Najnižší dlh vykázalo Estónsko, a to vo výške 19 % HDP, Bulharsko 24,7 % HDP a Luxembursko 24,8 % HDP.