Slovensko môže prísť o parenice aj korbáčiky, varujú mliekari
Autor TASR
Bratislava 20. apríla (TASR) - Slovensku hrozí pre lacné dovozy a pokles cien strata tradičných mliečnych výrobkov, ako sú parenice či korbáčiky. Zástupcovia mliekarenského sektora preto vyzvali na prijatie systémových opatrení. V pondelok na to upozornil Zväz slovenských mliekarov, podľa ktorého je ohrozená nielen ekonomika odvetvia, ale aj potravinová sebestačnosť krajiny.
Slovenskí mliekari dlhodobo poukazujú na rastúci tlak lacných dovozov a pokles cien, ktoré komplikujú fungovanie domácich spracovateľov. Ak by sa tento trend nezastavil, mohlo by dôjsť k obmedzeniu alebo zániku časti spracovateľských kapacít, čo by zvýšilo závislosť Slovenska od zahraničných dodávok.
„Ak stratíme spracovateľské kapacity na Slovensku, stratíme aj schopnosť efektívne zhodnocovať domácu produkciu mlieka. To by viedlo k ešte väčšej závislosti od dovozu mliečnych výrobkov,“ uviedol prezident Zväzu slovenských mliekarov Martin Mellen.
Dôsledky by podľa Mellena neboli len ekonomické. Slovensko by mohlo postupne prichádzať aj o svoje tradičné produkty, ktoré sú súčasťou gastronómie a kultúrneho dedičstva. „Slovensko by tak mohlo prísť o vlastné mliečne produkty, akými sú korbáčiky, nátierky či parenice. Ide o výrobky, ktoré nie sú len potravinou, ale aj súčasťou našej tradície,“ zdôraznil.
Mliekari zároveň upozornili, že oslabenie spracovateľského sektora by malo širšie dosahy na celý potravinový reťazec, mohlo by sa negatívne prejaviť aj na zamestnanosti, najmä vo vidieckych regiónoch. „Bez silného spracovateľského sektora nemôže fungovať ani prvovýroba. Ide o prepojený systém, kde oslabenie jedného článku ohrozuje celý reťazec,“ dodal Mellen.
Zástupcovia sektora preto vyzývajú na prijatie systémových opatrení, ktoré by stabilizovali domáci trh, podporili slovenských spracovateľov a zachovali produkciu tradičných výrobkov. Podľa nich ide o strategickú otázku, ktorá sa netýka len jedného odvetvia, ale budúcnosti potravinovej bezpečnosti a vidieka na Slovensku.
