Slovensko môže vyvážať produkty z ruskej ropy do ČR ešte šesť mesiacov

Bratislava 12. decembra (TASR) - Slovenská republika uspela v rokovaniach o predĺženie výnimky na vývoz pohonných látok a ropných produktov vyrobených z ropy pochádzajúcej z Ruskej federácie do Českej republiky, ktorá bola predmetom rokovaní v Bruseli. Výnimka bola schválená na obdobie šiestich mesiacov. Definitívne schválenie výnimky sa očakáva na rade ministrov v Bruseli, informovalo Ministerstvo hospodárstva SR.



"Vyrokovanie výnimky na export produktov z ruskej ropy do Českej republiky je dôležitým úspechom nielen z pohľadu nášho vnútorného trhu, ale aj pre stabilné ceny v regióne. Preto som rada, že sa nám podarilo výnimku predĺžiť," povedala ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD).



Na dovoz ruskej ropy boli v roku 2022 uvalené sankcie v rámci šiesteho balíčka opatrení EÚ voči Ruskej federácii, ktoré mali priamy vplyv na trh s pohonnými látkami a ich výrobu na Slovensku. Po skončení výnimky 5. decembra 2024 bolo možné ruskú ropu dopravenú ropovodom Družba využiť už iba na výrobu pohonných látok pre domáci trh a na vývoz do Ukrajiny.