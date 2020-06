Zástupcovia vedy a výskumu chcú, aby ich oblasť bola prioritou vlády

Bratislava 18. júna (TASR) – Slovensko môže z krízy vytiahnuť práve veda, výskum, vzdelávanie a inovácie. Myslia si to zástupcovia vedy na Slovensku aj predstavitelia súkromného sektora. Požadujú zefektívnenie a skvalitnenie riadenia vedy a výskumu, chcú, aby sa táto oblasť stala prioritou vlády. Informovala o tom Americká obchodná komora v SR (AmCham).



„Práve znalostná ekonomika, nové patenty a z nich vyplývajúce licencie, základný a aplikovaný výskum či inovácie sa môžu stať hnacím motorom Slovenska. Dlhodobo však zvádzajú boj s absenciou štátnej vednej a inovačnej politiky, ktorá by určovala smerovanie slovenskej vedy a výskumu, chýba jej koncepcia, strategické riadenie a vízia,“ sťažujú sa odborníci.



Účastníci odbornej diskusie organizovanej AmCham sa zhodli na tom, že veda dosahuje v mnohých oblastiach priemerné, ba až podpriemerné výsledky a chýba jej svetová excelentnosť. „Máme excelentné tímy, ale sú veľmi izolované a nemajú systematickú podporu,“ upozornil Pavol Šajgalík zo Slovenskej akadémie vied.



Prezident AmCham Gabriel Galgóci si zase myslí, že Slovensko je príliš malou krajinou na to, aby dosahovalo excelentnosť všade.



„Je potrebné si vytýčiť strategické oblasti, kde sa sústredí pozornosť a kapacity, čo dá Slovensku lepšie predpoklady v budovaní centier excelentnosti. K tomu je však potrebné prispôsobiť aj lokálne podmienky. Slovensko investovalo značné prostriedky z európskych štrukturálnych fondov či štátneho rozpočtu do budovania vedeckých parkov, ale podmienky ktoré sme si sami stanovili, nám teraz zväzujú ruky pri zužitkovaní týchto investícií v prospech aplikovaného výskumu,“ dodal Galgóci.



Ako dodal Šajgalík, súčasný model financovania vedy a výskumu je podľa neho nedostatočný, pretože vedci sa musia starať o svoju obživu cez rôzne granty a nezostáva im kapacita na intenzívnejšiu spoluprácu so súkromným sektorom.



„Vytvorenie štátnej vednej a inovačnej politiky je nevyhnutným predpokladom preto, aby si Slovensko zachovalo konkurencieschopnosť, sebestačnosť a zvyšovalo kvalitu života v nasledujúcich dekádach. Jej tvorba je o to nevyhnutnejšia, že Slovensko má neopakovateľnú príležitosť financovať systémovú reformu vedy a výskumu aj z prostriedkov záchranného balíka Európskej únie pre Slovensko. Ten môže byť podľa výsledku rokovaní v Bruseli až vo výške vyše 8 miliárd eur,“ uzavreli odborníci.