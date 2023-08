Slovensko musí podľa SNS zablokovať obchodnú dohodu EÚ a Mercosuru

Bratislava 18. augusta (TASR) - Mimoparlamentná SNS je zásadne proti uzatvoreniu medzinárodnej obchodnej dohody medzi EÚ a juhoamerickými krajinami združenými v Mercosure. Táto dohoda by otvorila európsky trh na bezcolný dovoz juhoamerických poľnohospodárskych a potravinárskych produktov. Vzhľadom na skúsenosti s brazílskou kuracinou SNS odmieta zvyšovanie rizika pre slovenských i európskych spotrebiteľov.



"Rovnako ako v roku 2016 som hlasovala proti a v roku 2019 som bola pripravená na rade ministrov poľnohospodárstva zablokovať dohodu s Mercosurom, rovnako by ju SNS blokovala aj keby bola vo vláde. Na Slovensku máme živú skúsenosť s brazílskou kuracinou injektovanou lepidlami dovezenou cez holandské prístavy na spoločný trh. Je neakceptovateľné, aby EÚ pre biznis nadnárodných koncernov takto ohrozovala európskych spotrebiteľov," povedala Gabriela Matečná, bývalá ministerka pôdohospodárstva.



Pripomenula, že aktuálny brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva má záujem uzavrieť rokovania s EÚ o tejto dohode, a dokonca o tom rokoval s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou v Bruseli. Obsahom dohody medzi EÚ a Mercosurom, v ktorom sú združené štáty Južnej Ameriky Brazília, Argentína, Paraguaj a Uruguaj, je výrazné zníženie existujúcich vysokých colných sadzieb. EÚ má zrušiť clá na dovoz 82 % poľnohospodárskych dovozov z krajín Mercosuru a ten na 93 % colných položiek týkajúcich sa vývozu agropotravinárskych výrobkov z EÚ.



"Nechceme, aby sa Slovensko stalo potravinovým smetiskom. Naše skúsenosti za posledných 10 rokov preukazujú, že potravinové škandály nevznikajú u nás, ale nebezpečné potraviny sú k nám dovezené. Či už ide o fipronilové vajcia pôvodom z Holandska, brazílsku kuracinu či časté potravinové škandály z Poľska. Sme preto absolútne proti rušeniu ciel na potraviny a komodity potravinového obchodu s krajinami Južnej Ameriky. Okrem toho, environmentálny dosah takéhoto obchodu by bol proti ekologickej politike únie," dodala Matečná.



"Jedným z najdôležitejších cieľov ministerstva pôdohospodárstva je, aby sa k slovenským spotrebiteľom dostávali zdravé, bezpečné a kvalitné potraviny. Ministerstvo dbá nato, aby potraviny dovážané zo všetkých tretích krajín boli podrobené prísnej veterinárnej a fytosanitárnej kontrole v súlade s platnou legislatívou," uviedlo pre TASR v reakcii na SNS Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.



Agrorezort poznamenal, že problematika dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Mercosurom je na Slovensku v kompetencii Ministerstva hospodárstva (MH) SR, pričom rokovania so štyrmi štátmi viedla Európska komisia. MH SR pozíciu SNS k Mercosuru nekomentovalo.