Slovensko na EXPO Dubaj predstaví vodíkový autobus aj lietadlo

Bratislava 1. októbra (TASR) – Slovenská expozícia na budúcoročnej svetovej výstave Expo 2020 v Spojených arabských emirátoch bude zameraná na tému Mobilita a hlavnými exponátmi by mali byť autobus na vodíkový pohon, lietadlo a vesmírny prieskumný rover. Informovali o tom na štvrtkovom brífingu minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) a komisárka pre EXPO Dubaj Miroslava Valovičová.



Svetová výstava EXPO Dubaj 2020 bola pôvodne naplánovaná od 20. októbra 2020 do 10. apríla 2021. Pre pandémiu ochorenia COVID-19 ju organizátori odložili o rok. EXPO Dubaj 2020 sa bude oficiálne konať v novom termíne od 1. októbra 2021 do 31. marca 2022.



"V Národnom pavilóne tak bude priestor na prezentáciu inovatívnych a sofistikovaných technológií práve z oblasti mobility. Okrem iného chceme pred svetovým fórom využiť možnosť prezentovať poznatky a výsledky slovenských vedcov z oblasti vodíkových technológií," uviedol Sulík.



Nová komisárka pre EXPO Dubaj Miroslava Valovičová spresnila, že v stálej expozícii národný pavilón v oblasti vesmírnych technológií predstaví vesmírny prieskumný rover a letectvo by malo reprezentovať jedno z lietadiel vyrábaných na Slovensku. V druhej časti pavilónu bude priestor pre prezentáciu inovatívnych riešení a výrobkov aj pre menšie firmy či startupy. Záujemcovia o prezentáciu sa podľa generálneho riaditeľa Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) Róberta Šimončiča môžu hlásiť na internetovej stránke www.mhsr.sk/expo.



Návrh na pokračovanie príprav na Expo v Dubaji v stredu (30. 9.) schválila vláda. Náklady na vznik a zabezpečenie prevádzky slovenského pavilónu v Dubaji budú takmer 6,5 milióna eur. Z toho sú dva milióny eur určené na realizáciu expozície, 1,4 milióna eur na prenájom priestorov, necelé dva milióny eur majú stáť prevádzkové výdavky a 1,1 milióna eur je určených na kultúrne, odborné a sprievodné podujatia a mediálnu komunikáciu.