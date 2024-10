Bratislava 23. októbra (TASR) - Slovensko nevyužíva potenciál vodnej energie dostatočne, hoci môže významne prispieť k dekarbonizácii energetiky. Upozornila na to Asociácia priemyselných zväzov a dopravy (APZD) spoločne so Slovenskou asociáciou udržateľnej energetiky (SAPI). V súčasnosti sa podľa nich využíva iba štvrtina hydroenergetického potenciálu malých vodných elektrární (MVE).



Pripomenuli, že Slovensko má dlhoročnú tradíciu výroby elektrickej energie z vody. Aj v súčasnosti vodné elektrárne vyrábajú približne 17 % z celkovej výroby elektriny v SR. Ide však predovšetkým o veľké vodné elektrárne, pri ktorých len príprava ich výstavby trvá dlhé roky. "Aj preto by sme sa okrem veľkých projektov, ktorým je napríklad aj avizovaný projekt prečerpávajúcej elektráreň na Ipli, mali sústrediť aj na zvýšenie využitia potenciálu, ktorý ponúkajú MVE," vysvetlil riaditeľ SAPI Ján Karaba.



Zelená energia je podľa nich dôležitá pre priemysel aj investorov. "Investori už nepozerajú len na pracovnú silu, ale kladú aj ďalšie dve zásadné otázky - dokážeme ekologicky spracovať odpad a vieme sa v danej krajine dostať k energii z obnoviteľných zdrojov," zdôraznil generálny sekretár APZD Andrej Lasz. Zelená energia vrátane tej z vodných elektrární je totiž základom pre dodržiavanie ESG kritérií (Environmental, Social, Governance - spoločensky zodpovedné podnikanie), ktoré sú dnes nevyhnutné pre každú zodpovednú firmu.



"Ak nedokážeme zabezpečiť dostatok zelenej elektriny zo solárnych, veterných či vodných zdrojov, Slovensko sa môže dostať mimo radar potenciálnych investorov," zdôraznil Lasz. Mať zelenú energiu zapojenú v sieti je v súčasnosti podmienkou pre všetkých, ktorí sledujú v rámci podnikania aj ciele udržateľného rastu.



Krokom vpred je aj v prípade projektov vodných elektrární novela zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA), ktorá nedávno prešla parlamentom. Riaditeľ SAPI ju vníma ako jeden z prvých krokov v rámci vyššieho využívania obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku.



APZD a SAPI zdôraznili, že vodné elektrárne sú jedným z nástrojov na dekarbonizáciu energetiky a zvyšovanie energetickej bezpečnosti Slovenska. Vyzývajú preto na zrýchlenie rozvoja tejto oblasti a zjednodušenie legislatívnych prekážok, ktoré bránia krajine naplno využiť svoj hydroenergetický potenciál.