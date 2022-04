Bratislava 17. apríla (TASR) - Slovensko nie je v produkcii vajec plne sebestačné. Uviedol to v analýze Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia. Približne 10 % ročnej spotreby sa podľa neho pokrýva dovozom.



Spresnil, že Slováci najviac vajec dovezú zo susedného Česka (takmer polovicu – 45 %), Španielska (tretinu – 32%) a Poľska (22 %). Časť českých dovozov by však mohli byť reexporty, najskôr poľských vajec.



"V roku 2021 sa v SR vrátane samozásobenia podľa nášho prepočtu vyprodukovalo 1,049 miliardy kusov konzumných slepačích vajec, čo predstavuje pokles o 0,2 % oproti roku 2020, o 2,1 milióna kusov," uviedol pre TASR riaditeľ Únie hydinárov Slovenska (ÚHS) Daniel Molnár.



V intenzívnych chovoch na farmách sa podľa Molnára vyprodukovalo 702,933 milióna kusov konzumných vajec, čo predstavuje pokles o 0,3 %. Priemerná znáška na jednu sliepku podľa Štatistického úradu SR medziročne mierne poklesla z 253,6 kusa na 253,4 kusa.



Zdôraznil, že sebestačnosť SR v produkcii konzumných vajec sa dlhodobo pohybovala v rozmedzí 90 až 100 %, čo je najvyššia hodnota spomedzi všetkých živočíšnych komodít.



"V rokoch 2019 až 2021 sme však zaznamenali postupný pokles sebestačnosti pod úroveň 90 %. V roku 2020 sa spotreba konzumných vajec na jedného obyvateľa zvýšila z 224 kusov na 229 kusov. Produkcia vajec na obyvateľa bola v roku 2021 na úrovni 190,7 kusa. Z dôvodu zvýšenia spotreby, ako aj poklesu produkcie vajec v SR sa sebestačnosť v produkcii vajec v tomto období znížila z 88,25 % na 83,27 %, čo je najnižšia úroveň za posledných 30 rokov," doplnil.



"Podľa posledného prieskumu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory v závere roku 2021 sa zistilo, že na pultoch reťazcov na Slovensku je 73 % slovenských vajec. Teda 10 % slovenskej produkcie sa musí každoročne vyviezť do zahraničia," dodal Molnár