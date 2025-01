Slovensko patrí medzi najväčších vývozcov sladu v EÚ aj vo svete

Bratislava 17. januára - Slovenský slad sa stal v uplynulých rokoch významnou exportnou komoditou. V súčasnosti patrí SR medzi desiatich najväčších exportérov tejto komodity na svete. V Európskej únii (EÚ) je piata po Francúzsku, Belgicku, Nemecku a Holandsku. Poukázala na to spoločnosť Heineken Slovensko Sladovne.



Pripomenula, že podľa Slovenského združenia výrobcov piva a sladu (SZVPS) sa už v roku 2023 vyrobilo viac sladu ako pšeničnej múky, čo bol historický míľnik. Tento trend pokračoval aj v minulom roku. Až 80 % produkcie pritom smeruje do zahraničia, pričom najväčším odberateľom je Poľsko s podielom 40 %.



Hurbanovská sladovňa vyzdvihla význam spolupráce s domácimi pestovateľmi jačmeňa. "Naším cieľom je vybudovať dlhodobé a úspešné partnerstvá s pestovateľmi. Pravidelne preto organizujeme školenia, poľné dni a podujatia, kde sa poľnohospodári dozvedia o najnovších pestovateľských postupoch a dôležitosti udržateľného poľnohospodárstva," priblížil manažér spoločnosti Tomáš Ševčík.



S udržateľnosťou súvisia podľa neho nové technológie pri výrobe sladu a piva, ale aj pri pestovaní sladovníckeho jačmeňa, ktoré znižujú spotrebu energie a emisie skleníkových plynov. Jedným z príkladov alternatívneho pestovania je zavedenie jesenného výsevu jarných odrôd sladovníckeho jačmeňa, ktoré zvyšuje odolnosť plodín voči klimatickým zmenám.



"Táto metóda, ktorá vznikla v spolupráci s našimi pestovateľmi už pred viac ako 10 rokmi, prináša niekoľko výhod. Zlepšuje kvalitu zrna a prispieva k diverzifikácii poľnohospodárskej výroby. Snažíme sa spolu so šľachtiteľmi vyprofilovať správnu odrodovú skladbu, ktorá je odolná voči extrémnym výkyvom počasia a takýmto spôsobom rozložiť riziko zníženej úrody," vysvetlil Ševčík.