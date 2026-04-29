Slovensko podáva predposlednú žiadosť o platbu z Plánu obnovy
Žiadosť obsahuje 28 míľnikov a cieľov a predstavuje predposlednú žiadosť v čerpaní celkovej alokácie 6,4 miliardy eur. V
Autor TASR
Bratislava 29. apríla (TASR) - Úrad podpredsedu vlády (ÚPPV) SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku dnes predložil Európskej komisii ôsmu žiadosť o platbu z plánu obnovy v celkovej výške 735 miliónov eur. Žiadosť obsahuje 28 míľnikov a cieľov a predstavuje predposlednú žiadosť v čerpaní celkovej alokácie 6,4 miliardy eur. V stredu o tom informoval ÚPPV.
„Slovensku sa darí úspešne plniť plán obnovy. Po schválení šiestej a siedmej žiadosti sme už získali viac ako 5,2 miliardy eur. V rámci predloženia 8. a 9. žiadosti o platbu by Slovensko malo ešte získať spolu 1,2 miliardy eur,“ priblížil ÚPPV.
Ôsma žiadosť o platbu je zameraná na strategické reformy a investície, ktoré ovplyvnia kvalitu života a konkurencieschopnosť Slovenska. Jej súčasťou je zavedenie online maturity a zabezpečenie digitálneho vybavenia pre školy, viac ako 16.000 vyškolených učiteľov a odborníkov v oblasti vzdelávania, ale aj reprofilizácia 40 % nemocníc, rekonštrukcia 11 psychiatrických zariadení či vznik komunitných centier pre duševné zdravie.
Podanie umožnilo aj splnenie cieľov, ako napríklad zavedenie nového systému financovania sociálnych služieb, úspešné spustenie superpočítača Perun, podpora obnovy viac ako 4000 domov pre osoby ohrozené energetickou chudobou a nové vzdelávacie moduly v oblasti zelenej transformácie pre stredné odborné školy.
„Plán obnovy nie je o tabuľkách a formulároch. Je o tom, že budeme mať modernejšie školy a škôlky pre naše deti, kvalitnejšie a dôstojnejšie nemocnice pre pacientov a aby sme v regiónoch dokončili projekty, ktoré ľudia reálne pocítia vo svojom každodennom živote,“ uviedol minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) poverený vedením ÚPPV.
