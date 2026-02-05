< sekcia Ekonomika
Slovensko podľa ÚRSO v podpore energeticky náročných podnikov zaostáva
Podpora štátu je nevyhnutná, uviedol vo štvrtok predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Jozef Holjenčík.
Autor TASR
Bratislava 5. februára (TASR) - Slovensko by mohlo výraznejšie podporovať energeticky náročné podniky, ktoré sú kľúčovou súčasťou nášho hospodárstva. Z toho vyplýva, že naše firmy platia za elektrinu výraznejšie viac ako ich konkurenti v západnej Európe. Podpora štátu je nevyhnutná, uviedol vo štvrtok predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Jozef Holjenčík.
ÚRSO vypracoval analýzu možností podpory energeticky náročných podnikov (ENP) a celého priemyslu v podmienkach Slovenskej republiky. Tá prináša aktuálny prehľad o systéme pomoci v niektorých štátoch Európskej únie (EÚ) a identifikuje možnosti pomoci v súlade s legislatívou SR a pravidlami štátnej pomoci Európskej komisie.
„Prudký rast cien energií na spoločnom trhu EÚ, kde energeticky náročné podniky zo Slovenska navyše musia nakupovať elektrinu drahšie ako ich konkurenti zo západnej Európy, výrazne zhoršuje ich konkurencieschopnosť. Podpora zo strany štátu je preto nevyhnutná,“ upozornil predseda ÚRSO. „Bohužiaľ, Slovensko je v porovnaní s viacerými členskými štátmi EÚ v prijímaní opatrení dlhodobo výrazne pozadu. Účinné riešenia si vyžadujú koordináciu vlády SR a spoluprácu rezortov napríklad hospodárstva, financií, životného prostredia a ÚRSO,“ dodal Holjenčík.
Analýza ÚRSO obsahuje podrobne spracovaný prehľad opatrení, ktoré sú v súčasnosti reálne uskutočniteľné. Medzi nimi sú napríklad úpravy poplatkov za TPS (tarifa za prevádzkovanie systému) a TSS (tarifa za systémové služby), zavedenie tolerancie odchýlky pre ENP či zmeny v platbách za rezervovanú kapacitu. Posudzované sú aj možnosti štátnych záruk, podpora veľkých odberateľov plynu či oddelenie cien elektriny od cien plynu. Súčasťou návrhov je aj zvýhodnenie investícií do energetickej efektívnosti a maximálne využitie nepriamych kompenzácií oxidu uhličitého.
ÚRSO vypracoval analýzu možností podpory energeticky náročných podnikov (ENP) a celého priemyslu v podmienkach Slovenskej republiky. Tá prináša aktuálny prehľad o systéme pomoci v niektorých štátoch Európskej únie (EÚ) a identifikuje možnosti pomoci v súlade s legislatívou SR a pravidlami štátnej pomoci Európskej komisie.
„Prudký rast cien energií na spoločnom trhu EÚ, kde energeticky náročné podniky zo Slovenska navyše musia nakupovať elektrinu drahšie ako ich konkurenti zo západnej Európy, výrazne zhoršuje ich konkurencieschopnosť. Podpora zo strany štátu je preto nevyhnutná,“ upozornil predseda ÚRSO. „Bohužiaľ, Slovensko je v porovnaní s viacerými členskými štátmi EÚ v prijímaní opatrení dlhodobo výrazne pozadu. Účinné riešenia si vyžadujú koordináciu vlády SR a spoluprácu rezortov napríklad hospodárstva, financií, životného prostredia a ÚRSO,“ dodal Holjenčík.
Analýza ÚRSO obsahuje podrobne spracovaný prehľad opatrení, ktoré sú v súčasnosti reálne uskutočniteľné. Medzi nimi sú napríklad úpravy poplatkov za TPS (tarifa za prevádzkovanie systému) a TSS (tarifa za systémové služby), zavedenie tolerancie odchýlky pre ENP či zmeny v platbách za rezervovanú kapacitu. Posudzované sú aj možnosti štátnych záruk, podpora veľkých odberateľov plynu či oddelenie cien elektriny od cien plynu. Súčasťou návrhov je aj zvýhodnenie investícií do energetickej efektívnosti a maximálne využitie nepriamych kompenzácií oxidu uhličitého.