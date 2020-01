Slovensko pomáha Severnému Macedónsku s reformou verejných financií

Bratislava 18. januára (TASR) – Slovensko je prvou a doteraz jedinou krajinou, ktorá poskytuje Severnému Macedónsku pomoc pri reforme verejných financií. Od 13. do 17. januára sa už druhýkrát stretli slovenskí experti so svojimi macedónskymi kolegami, aby sa s nimi podelili o skúsenosti s transferovým oceňovaním a jeho kontrolou. Aktivita je súčasťou dlhoročného rozvojového programu, ktorý v partnerstve s Rozvojovou pomocou OSN (UNDP) realizuje Ministerstvo financií SR. TASR o tom informovala Ľubomíra Schlosserová z UNDP.



"Prvé aktivity programu začali v roku 2009 v Moldavsku a postupne sa rozšírili do Srbska, Čiernej Hory, Ukrajiny a Bosny a Hercegoviny. Severné Macedónsko je už šiestou krajinou, v ktorej ministerstvo financií poskytuje technickú pomoc pri reformných krokoch, tak na vládnej, ako aj lokálnej úrovni," povedala Schlosserová. Obsahom prvej študijnej cesty daňových a finančných expertov zo Severného Macedónska bola koncom novembra minulého roka problematika miestnych daní a poplatkov.



Práve správne transferové oceňovanie je podľa národného experta, profesora Borche Trenovského z Univerzity v Skopje pre Severné Macedónsko, v súčasnosti veľmi dôležité. Sťažuje totiž nadnárodným spoločnostiam vývoz ziskov do zahraničia a domácim firmám optimalizáciu daní prelievaním ziskov do spriaznených stratových spoločností. "Zahraničné investície v Macedónsku sa z roka na rok zvyšujú, no všimli sme si, že finančné aktivity subjektov, ktoré v Macedónsku investovali, sú silné smerom von, ale nič sa nezmenilo v procesoch reálneho zdaňovania týchto firiem," povedal Trenovski.



Hoci už má Severné Macedónsko prijatú príslušnú legislatívu, chýbajú tejto krajine skúsenosti s jej praktickým využitím a najmä s kontrolou. Skupina 20 macedónskych expertov z ministerstva financií a úradu pre verejné príjmy mala preto záujem najmä o praktické príklady z aplikácie legislatívy a daňových kontrol.



Férové zdanenie ziskov nadnárodných spoločností je zaujímavá a aktuálna téma aj podľa vedúcej oddelenia medzinárodného zdaňovania z Finančného riaditeľstva SR Silvie Karelovej. "Cieľom celého programu je poskytnúť technickú podporu macedónskej daňovej správe v oblasti transferového oceňovania, či už formou školení, alebo formou prednášok a prezentácií na určité vybrané špecifické témy, ktoré ich zaujímajú. Tento odborný program, ktorý máme v Bratislave, sme koncipovali najmä na základe ich požiadaviek," spresnila Karelová.



Podľa Trenovského je projekt v kľúčovom momente. "Teraz sme vo fáze, keď chceme verejné financie posilniť. Chceli by sme nájsť nové zdroje a spravodlivejšie zdaňovať našich daňovníkov," povedal Trenovski.



Spolupráca Slovenska so Severným Macedónskom by podľa Karelovej mala pokračovať aj naďalej. "Ide o pilotnú fázu celého projektu, ktorý by mal pokračovať aj v nasledujúcich troch alebo štyroch rokoch," dodala Karelová.