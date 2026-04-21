Slovensko posilňuje pozíciu na medzinárodnej turistickej mape
Autor TASR
Bratislava 21. apríla (TASR) - Slovensko pokračuje v aktívnom posilňovaní svojej pozície na medzinárodnej turistickej mape. Najnovšie iniciatívy zamerané na Gruzínsko a Poľsko prinášajú konkrétne výsledky v podobe nových partnerstiev, rastúceho záujmu o destináciu a zlepšenej dopravnej dostupnosti. Uviedla to Zuzana Eliášová, vedúca odboru komunikácie Slovakia Travel.
Priblížila, že kľúčovým krokom v rozvoji spolupráce s Gruzínskom je Prvé slovensko-gruzínske fórum cestovného ruchu, ktoré sa koná v týchto dňoch v Gruzínsku a prepája odborníkov z oboch krajín prostredníctvom B2B rokovaní a networkingu. Fórum predstavuje začiatok systematickejšej spolupráce a vytvára priestor pre nové obchodné aj turistické príležitosti.
„Významným impulzom je aj priame letecké spojenie medzi Bratislavou a Kutaisi, ktoré zvyšuje dostupnosť Slovenska pre gruzínskych návštevníkov,“ zhodnotila Martina Urik Viktorínová, špecialistka pre zahraničné vzťahy Slovakia Travel.
„Vzťahy medzi Slovákmi a Gruzíncami sú dlhodobo veľmi dobré a nové letecké spojenie Bratislava - Kutaisi ich ešte viac posilňuje. Veľvyslanectvo SR v Tbilisi víta rastúci počet slovenských turistov v Gruzínsku. Cieľom fóra bolo zároveň predstaviť Slovensko ako atraktívnu destináciu pre gruzínskych cestovateľov. Slovensko ponúka pestrú škálu zážitkov - od miest a kúpeľov cez hrady a pamiatky UNESCO až po jedinečnú prírodu. Veríme, že fórum prispeje k zvýšeniu počtu návštevníkov z Gruzínska a k rozvoju spolupráce v cestovnom ruchu,“ povedal Matúš Bušovský, veľvyslanec SR v Gruzínsku.
Slovensko podľa Eliášovej cielene oslovuje aj poľský trh. Poľskí novinári nedávno absolvovali infocestu, ktorá predstavila nielen Bratislavu, ale aj menej známe, no atraktívne regióny v jej okolí. Záhorie, Malé Karpaty či Trnava zaujali kombináciou dobrej dostupnosti, autentických zážitkov a kvalitnej turistickej ponuky. Program zahŕňal návštevu kúpeľov v Smrdákoch, aktívny oddych a cyklistiku v prírode, návštevy kultúrnych pamiatok aj ochutnávky lokálnych produktov. Regióny mimo hlavných turistických trás potvrdili svoj potenciál osloviť aj náročnejších cestovateľov.
„Cieľom infocesty bolo spropagovať priame letecké spojenie z Varšavy do Bratislavy a podporiť tak príjazdový cestovný ruch z Poľska na Slovensko,“ vysvetlil Martin Pavlík zo zahraničného zastúpenia Slovakia Travel v Poľsku.
Eliášová informovala, že valné zhromaždenie Maďarskej asociácie cestovných kancelárií (MUISZ) sa v uplynulých dňoch konalo v kúpeľnom meste Trenčianske Teplice, neďaleko európskeho hlavného mesta kultúry Trenčín, za účasti zástupcov Slovakia Travel.
„Podujatie potvrdilo význam regionálnej spolupráce v cestovnom ruchu a posilňovania partnerstiev v strednej Európe, rovnako tak potrebu intenzívnej medzinárodnej spolupráce,“ zhodnotila Soňa Jelínková zo zahraničného zastúpenia Slovakia Travel v Maďarsku.
Eliášová dodala, že podujatie vyvrcholilo B2B workshopom s účasťou viac ako 70 členov MUISZ, ktorý priniesol nové príležitosti pre spoluprácu medzi slovenskými a maďarskými partnermi. Zástupcovia maďarských cestovných kancelárií si zároveň prezreli región, absolvovali ochutnávku vína a pozreli si slovenské umelecké diela.
