Slovensko postupuje v pokrytí vysokorýchlostným internetom

Bratislava 19. novembra (TASR) - Na Slovensku by do konca roka 2020 nemala zostať žiadna obec, ktorá nebude pokrytá internetom s minimálnou rýchlosťou 30 Mbit/s. Avizovali to v stredu šéfovia štyroch najväčších mobilných operátorov pôsobiacich na Slovensku na stretnutí s predsedom vlády SR Petrom Pellegrinim a podpredsedom vlády SR pre investície a informatizáciu Richardom Rašim (obaja Smer-SD).



Vo februári 2018 podpísal Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) memorandá o pokrytí obcí 30 Mbit/s internetom, ktoré operátori priebežne plnia, čo potvrdili predstavitelia operátorov aj osobne. Podľa údajov od operátorov ÚPVII eviduje ešte niekoľko desiatok tzv. bielych miest, teda obcí, v ktorých nie je rýchlym internetom pokrytá minimálne polovica územia.



"Už teraz vieme, že po naplnení záväzku operátorov Slovensko zásadným spôsobom poskočí v hodnotení svojej konektivity v medzinárodných rebríčkoch, ako aj napríklad DESI Index", uviedol premiér. Dodal, že už dnes je pokrytie na úrovni 80 % adries, čiže všetkých bytových a nebytových priestorov vrátane rekreačných chát, a toto číslo o dva roky stúpne na 90 %.



Podľa vicepremiéra Rašiho Slovensko je na tom výborne aj v pokrytí domácností, keďže bez možnosti pripojenia na internet čoskoro zostanú približne len tri percentá z nich. Rovnako je už dnes naplnený záväzok zo stratégie Digitálna agenda pre Európu, kde sa Slovensko zaviazalo, že do roku 2020 bude mať minimálne polovica slovenských domácností prístup k internetu s rýchlosťou minimálne 100 Mbit/s.



V diskusii s premiérom, vicepremiérom a šéfom Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Vladimírom Kešjarom sa operátori zhodli, že národné investičné priority do rozvoja digitálnej infraštruktúry musia vychádzať zo zhody medzi štátom a súkromnými operátormi.



ÚPVII v súčasnosti finalizuje návrh národného broadbandového plánu, ktorého cieľom je identifikovať tzv. investičnú medzeru v budovaní vysokorýchlostného internetu na Slovensku. Rezort dopravy zároveň dokončuje stratégiu k 5G, pričom oba dokumenty by sa mali na rokovanie vlády dostať v roku 2020. Ide totiž o kľúčové dokumenty aj pre posúdenie relevancie a výšky investícií do ultrarýchleho širokopásmového internetu a rozvoja elektronických komunikačných sietí v rámci budúceho programového obdobia 2021 – 2027.