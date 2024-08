Odborník: Slovensko potrebuje zvýšiť kvalitu obnovy verejných budov

Bratislava 14. augusta (TASR) - Pre naplnenie Smernice o energetickej efektívnosti do roku 2030 potrebuje Slovensko zvýšiť tempo a kvalitu obnovy verejných budov. Mohli by to zabezpečiť prostriedky z Modernizačného fondu (MF). Za uplynulé štyri roky bolo tempo v tuzemsku na úrovni 1,9 % ročne, zatiaľ čo smernica hovorí o troch percentách ročne. Uviedla to v stredu platforma Budovy pre budúcnosť (BPB).



"Vieme dlhodobo, že investičný dlh je pri verejných budovách väčší ako dostupné prostriedky. Každé ďalšie dofinancovanie sektora verejných budov je preto veľmi potrebné. Využívanie zdrojov z MF na financovanie podporných schém na zvyšovanie energetickej efektívnosti a podielu obnoviteľných zdrojov energií (OZE) v budovách funguje," uviedla riaditeľka BPB Katarína Nikodemová s tým, že to dokazujú príklady z Česka, Estónska či Litvy.



Objem finančných prostriedkov z MF určených Slovensku na roky 2021 - 2030 predstavuje asi štyri miliardy eur, v závislosti od ceny emisnej povolenky. Doposiaľ bolo podľa platformy na investičné zámery alokovaných asi 2,5 miliardy eur, na schémy štátnej pomoci pre teplárenstvo, priemysel a OZE. Dodala, že sa uvažuje aj o investičnej podpore na zvyšovanie energetickej efektívnosti verejných budov, nízkopríjmových domácností a modernizáciu vodnej elektrárne Gabčíkovo.



"Okrem verejných budov je správne v rámci pripravovaného investičného zámeru myslieť aj na obnovu rodinných domov, špecificky skupiny ohrozené energetickou chudobou. Odporúčame v čo najväčšej miere zachovať kontinuálnosť a konzistentnosť podpory tak, aby v prípade zmeny zdroja financovania prijímateľ nepocítil výrazné zmeny v podmienkach podpory a v administratívnych procesoch," uzavrela Nikodemová.



Platforma BPB vysvetlila, že účelom MF je dopomôcť 13 členským štátom EÚ splniť ciele v oblasti environmentálnej a energetickej politiky do roku 2030. Finančné prostriedky sú získavané predajom emisných povoleniek v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami.