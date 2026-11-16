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Slovensko pozýva juhokórejské firmy na fórum Iniciatívy Trojmoria
Cieľom je rozšíriť vzťahy s jedným z najvýznamnejších investorov v SR o robotiku, AI a jadrovú energetiku.
Autor TASR
Bratislava 16. novembra (TASR) – Príležitosťou na nadviazanie nových slovensko-juhokórejských obchodných kontaktov môže byť podnikateľské fórum Iniciatívy Trojmoria, ktoré organizuje Slovenská republika v rámci svojho aktuálneho predsedníctva v apríli 2027 v Bratislave. Informoval o tom štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Rastislav Chovanec po rokovaní s novým mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Kórejskej republiky v SR Kweon Ki-hwanom, ktorého pri nástupe do funkcie prijal v októbri minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD).
Cieľom jedného z najväčších obchodných fór v SR, na ktoré štátny tajomník pozval aj firmy z Južnej Kórey, je prilákať viac ako 1500 spoločností. Zameria sa pritom na infraštruktúru, energetiku vrátane jadrovej a geotermálnej energie, digitalizáciu, umelú inteligenciu (AI) a inovácie. „Počas nášho predsedníctva v Iniciatíve Trojmoria chceme prepojiť stredoeurópsky región s globálnymi technologickými lídrami. Verím preto, že účasť kórejských spoločností na pripravovanom biznis fóre v apríli 2027 prinesie nové impulzy pre spoločné investície v energetike, doprave či digitalizácii,“ priblížil Chovanec.
Zdôraznil, že Kórejská republika patrí medzi najdôležitejších obchodných partnerov Slovenska v regióne východnej Ázie. „Potvrdzuje to aj obojstranná obchodná výmena presahujúca 5,3 miliardy eur. Dlhodobá prítomnosť etablovaných kórejských investorov je pre nás jasným dôkazom dôvery v slovenské podnikateľské prostredie,“ uviedol štátny tajomník MZVEZ.
Tieto vzťahy má podľa jeho slov ambíciu ďalej posunúť tiež obnovenie Zmiešanej komisie pre hospodársku spoluprácu s Kórejskou republikou, ktorá zasadá na úrovni štátnych tajomníkov, pričom slovenskú stranu vedie Ministerstvo hospodárstva SR. Komisia vznikla na základe dohody z roku 2017 a prvýkrát sa konala v novembri 2018 v Soule. Jej druhé rokovanie plánované na rok 2020 bolo zrušené z dôvodu pandémie COVID-19. Štátny tajomník slovenskej diplomacie potvrdil juhokórejskému veľvyslancovi pripravenosť Slovenska hostiť jej rokovanie v Bratislave a v súčinnosti s rezortom hospodárstva dohodnúť s juhokórejskou stranou jeho termín v prvom polroku 2027.
Cieľom je rozšíriť vzťahy s jedným z najvýznamnejších investorov v SR o robotiku, AI a jadrovú energetiku. Kľúčovú úlohu vo vzájomných vzťahoch pritom zohráva spoločnosť Kia Slovakia, ktorá si tento rok pripomína 20 rokov výroby na Slovensku. Od augusta 2025 vyrába v žilinskom závode model EV4 a od marca 2026 model EV2. Na investície do elektromobility nadviazala v septembri spoločnosť Hyundai Mobis otvorením závodu na elektrické hnacie sústavy v Novákoch.
„Zhodli sme sa na potrebe intenzívnejšieho prepájania slovenských a juhokórejských spoločností, keďže potenciál našej hospodárskej spolupráce zďaleka nie je vyčerpaný. Máme za sebou silné úspešné príbehy, na ktoré chceme nadviazať a otvoriť dvere širšiemu spektru inovatívnych firiem. Veľký potenciál vidíme vo výskume a vývoji, v moderných technológiách, ale tiež v jadrovej energetike,“ doplnil Chovanec.
Medzi nové oblasti, o ktoré chce SR vzťahy rozšíriť, zaradil štátny tajomník MZVEZ umelú inteligenciu a postkvantovú kryptografiu. Veľvyslanec súčasne zdôraznil potrebu napĺňať strategické partnerstvo konkrétnymi výsledkami v jadrovej energetike a obrannom priemysle.
Cieľom jedného z najväčších obchodných fór v SR, na ktoré štátny tajomník pozval aj firmy z Južnej Kórey, je prilákať viac ako 1500 spoločností. Zameria sa pritom na infraštruktúru, energetiku vrátane jadrovej a geotermálnej energie, digitalizáciu, umelú inteligenciu (AI) a inovácie. „Počas nášho predsedníctva v Iniciatíve Trojmoria chceme prepojiť stredoeurópsky región s globálnymi technologickými lídrami. Verím preto, že účasť kórejských spoločností na pripravovanom biznis fóre v apríli 2027 prinesie nové impulzy pre spoločné investície v energetike, doprave či digitalizácii,“ priblížil Chovanec.
Zdôraznil, že Kórejská republika patrí medzi najdôležitejších obchodných partnerov Slovenska v regióne východnej Ázie. „Potvrdzuje to aj obojstranná obchodná výmena presahujúca 5,3 miliardy eur. Dlhodobá prítomnosť etablovaných kórejských investorov je pre nás jasným dôkazom dôvery v slovenské podnikateľské prostredie,“ uviedol štátny tajomník MZVEZ.
Tieto vzťahy má podľa jeho slov ambíciu ďalej posunúť tiež obnovenie Zmiešanej komisie pre hospodársku spoluprácu s Kórejskou republikou, ktorá zasadá na úrovni štátnych tajomníkov, pričom slovenskú stranu vedie Ministerstvo hospodárstva SR. Komisia vznikla na základe dohody z roku 2017 a prvýkrát sa konala v novembri 2018 v Soule. Jej druhé rokovanie plánované na rok 2020 bolo zrušené z dôvodu pandémie COVID-19. Štátny tajomník slovenskej diplomacie potvrdil juhokórejskému veľvyslancovi pripravenosť Slovenska hostiť jej rokovanie v Bratislave a v súčinnosti s rezortom hospodárstva dohodnúť s juhokórejskou stranou jeho termín v prvom polroku 2027.
Cieľom je rozšíriť vzťahy s jedným z najvýznamnejších investorov v SR o robotiku, AI a jadrovú energetiku. Kľúčovú úlohu vo vzájomných vzťahoch pritom zohráva spoločnosť Kia Slovakia, ktorá si tento rok pripomína 20 rokov výroby na Slovensku. Od augusta 2025 vyrába v žilinskom závode model EV4 a od marca 2026 model EV2. Na investície do elektromobility nadviazala v septembri spoločnosť Hyundai Mobis otvorením závodu na elektrické hnacie sústavy v Novákoch.
„Zhodli sme sa na potrebe intenzívnejšieho prepájania slovenských a juhokórejských spoločností, keďže potenciál našej hospodárskej spolupráce zďaleka nie je vyčerpaný. Máme za sebou silné úspešné príbehy, na ktoré chceme nadviazať a otvoriť dvere širšiemu spektru inovatívnych firiem. Veľký potenciál vidíme vo výskume a vývoji, v moderných technológiách, ale tiež v jadrovej energetike,“ doplnil Chovanec.
Medzi nové oblasti, o ktoré chce SR vzťahy rozšíriť, zaradil štátny tajomník MZVEZ umelú inteligenciu a postkvantovú kryptografiu. Veľvyslanec súčasne zdôraznil potrebu napĺňať strategické partnerstvo konkrétnymi výsledkami v jadrovej energetike a obrannom priemysle.