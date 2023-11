Agrorezort: SR pravdepodobne predĺži zákaz agrokomodít z Ukrajiny

Bratislava 21. novembra (TASR) - Slovensko pravdepodobne predĺži zákaz dovozu poľnohospodárskych komodít z Ukrajiny. Informovalo o tom Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v súvislosti s pondelkovým (20. 11.) zasadnutím Rady EÚ pre poľnohospodárstvo a rybárstvo AGRIFISH v Bruseli, kde minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD) bilaterálne rokoval aj s eurokomisárom pre poľnohospodárstvo Januszom Wojciechowským. Slovenský zákaz platí do konca roka na štyri komodity - pšenicu, kukuricu, repku a slnečnicové semená.



"Slovensko plne podporuje tranzit poľnohospodárskych komodít z Ukrajiny do tretích krajín prostredníctvom koridorov solidarity. Realita je však taká, že značná časť týchto komodít zostáva na spoločnom trhu EÚ a predstavuje tak cenovú konkurenciu aj pre slovenských poľnohospodárov vyvážajúcich obilniny do EÚ. Na Slovensku pestujeme obilniny približne na 500.000 hektároch pôdy, teda asi na tretine celkového obhospodarovaného územia SR, a je pre nás dôležité túto úroveň produkcie obilnín zachovať. Strata týchto pestovateľov by spôsobila kolaps slovenského poľnohospodárskeho sektora," uviedol Takáč.



"Očakávame, že Európska komisia (EK) príde s návrhom systematického riešenia. Kým sa však na úrovni EÚ nepodarí takéto riešenie nájsť, zákaz dovozov agrokomodít z Ukrajiny na slovenský trh prijatý na národnej úrovni zostane v platnosti. S veľkou pravdepodobnosťou preto predložím na rokovanie vlády SR návrh na jeho predĺženie," zdôraznil slovenský agrominister.



Eurokomisár Wojciechowski podľa MPRV uviedol, že EK pozorne vníma problémy slovenského poľnohospodárskeho sektora, ale jednostranné opatrenia, ktoré Slovensko plánuje predĺžiť, nepovažuje za ideálne. Je však v téme dovozov pripravená hľadať konštruktívne celoeurópske riešenie.