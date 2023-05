Slovensko predalo dlhopisy za vyše pol miliardy eur

Bratislava 15. mája (TASR) - Slovensko si prostredníctvom štyroch aukcií štátnych dlhopisov požičalo 527 miliónov eur. Informovala o tom v pondelok Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL).



Najviac, 168 miliónov eur, získala SR z predaja dlhopisov splatných v roku 2032. Celkový dopyt zo strany investorov v tomto prípade predstavoval 224 miliónov eur. Priemerný akceptovaný výnos do splatnosti dosiahol 3,587 % p. a.



Z predaja dlhopisov splatných v roku 2035 získal štát 150 miliónov eur pri celkovom dopyte 270 miliónov eur. Ich priemerný akceptovaný výnos do splatnosti predstavuje 3,910 % p. a.



Podobnú sumu 149 miliónov eur investovali záujemcovia do štátnych dlhopisov splatných v roku 2027. Celkový dopyt po nich predstavoval takmer 265 miliónov eur. Priemerný akceptovaný výnos do splatnosti dosiahol 3,131 % p. a.



Najmenej vyniesol predaj dlhopisov splatných v roku 2036, a to 60 miliónov eur. Dopyt investorov pritom dosiahol 186 miliónov eur a akceptovaný výnos do splatnosti 3,923 % p. a.