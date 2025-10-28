< sekcia Ekonomika
Slovensko predalo nové 12-ročné dlhopisy za 2 miliardy eur
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 28. októbra (TASR) - Slovenská republika umiestnila v utorok na medzinárodných kapitálových trhoch novú emisiu štátnych dlhopisov so splatnosťou 12 rokov v hodnote 2 miliardy eur. Dosiahnutý výnos do splatnosti predstavoval 3,702 % ročne, riziková prirážka dosiahla 99 bázických bodov. Informovala o tom v utorok Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL).
„Pozorné sledovanie situácie na kapitálovom trhu s ohľadom na makroekonomické udalosti a potvrdenie ratingu umožnilo využiť stabilnú situáciu pred zasadnutím Európskej centrálnej banky,“ priblížila agentúra s tým, že zámer vstúpiť na medzinárodný trh so syndikovanou emisiou 12-ročných štátnych dlhopisov zverejnila v pondelok (27. 10.). Vedúcimi manažérmi transakcie boli Citibank Europe, Československá obchodná banka, Deutsche Bank a J.P. Morgan.
Transakcia bola podľa ARDAL sfinalizovaná v utorok o 13.40 h s finálnym predajom stanoveným na 2 miliardy eur. Objednávky presiahli 3,8 miliardy eur, vrátane 362,5 milióna eur od vedúcich manažérov.
„Emisiu kúpilo 71 investorov, pričom 41 % pripadlo bankám, 32,6 % správcom aktív, 17 % centrálnym bankám alebo oficiálnym inštitúciám, 4,7 % dôchodkovým a poistným fondom a zvyšných 4,7 % hedžovým fondom,“ vyčíslila agentúra.
Z geografického hľadiska nakúpili investori z Nemecka, Rakúska a Švajčiarska spolu 34,5 % emisie, Spojené kráľovstvo a Írsko malo podiel 23,2 %, Benelux 17 %, Taliansko 9,1 %, Francúzsko 8,7 %, Škandinávia 4 % a stredoeurópski investori 1,8 %. Ostatní investori získali spolu 1,8 % emisie.
