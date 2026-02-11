< sekcia Ekonomika
Slovensko predalo nové 20-ročné štátne dlhopisy v hodnote 2 miliárd
Autor TASR
Bratislava 11. februára (TASR) - Slovenská republika vydala v stredu novú emisiu 20-ročných štátnych dlhopisov. Predala pritom dlhopisy v hodnote 2 miliardy eur s kupónom 4,125 % p. a. Celkový záujem investorov dosiahol 8,6 miliardy eur. Informovala o tom v stredu Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL).
